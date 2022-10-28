Виртуозная вышиванка и гобелены с эффектом 3D. Как обычный шёлк оживает в руках белорусской мастерицы?

Новости Беларуси. Мастерица из агрогородка Заболотье Смолевичского района Елена Пентка создает ручные работы, вышитые шелком, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В ее коллекции около десятка картин. Свой навык передает и подрастающему поколению.

Вот в таком народном костюме заведующая Заболотским сельским домом культуры Елена Пентка часто встречает гостей. И этот наряд – дело ее рук. Сама создает и с удовольствием носит. А еще занимается вышивкой шелком.

Елена Пентка, заведующая Заболотским сельским домом культуры:

Вышивать шелком очень тяжело, потому что эта нитка необычная, эта нитка живая, она белковая. Эти ниточки мне достались в наследство. Я сразу начинала с маленьких работ, пробовала просто, как они будут идти, эти нитки. За счет этого блеска работать с ней намного тяжелей, но, конечно, интересней.