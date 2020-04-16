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Из 250 их осталось меньше 20. Подвиг милицейского батальона, защищавшего Могилёв в годы ВОВ

16 апреля 2020 12:37
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Отпор на Буйничском поле стал для немцев сигналом: лобовой ход – опасная партия. Надо рвать там, где тонко! Перерокировка, обход и тактика двойного кольца. 

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Из 250 их осталось меньше 20. Подвиг милицейского батальона, защищавшего Могилёв в годы ВОВ-1

Потерпев неудачу на Буйничском поле, немцы решили прорвать оборону на второстепенных участках.

Из 250 их осталось меньше 20. Подвиг милицейского батальона, защищавшего Могилёв в годы ВОВ-4

Еще в начале войны было принято решение о создании полка народного ополчения, в состав которого вошли три батальона, один из которых был полностью милицейским. Командовал им капитан Константин Владимиров. 12 июля батальон был поднят по тревоге и выведен из города. 

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Из 250 их осталось меньше 20. Подвиг милицейского батальона, защищавшего Могилёв в годы ВОВ-7

Евгений Балберов, главный хранитель фондов Музея истории Могилёва, поисковик Могилёвского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:
Здесь было сводное формирование, которое состояло из трех основных частей, если говорить о силах милиции. Это гродненская школа милиции, минские курсанты, прибывшие с отступающими частями, могилевская краевая школа и батальон при ней, плюс силы ополчения, плюс силы действующей армии, которые слились в сводный батальон и заняли участок обороны на вверенном участке. Т.е. район Гаи – Пашково, северная окраина Могилева.  

Из 250 их осталось меньше 20. Подвиг милицейского батальона, защищавшего Могилёв в годы ВОВ-10

Батальон занял рубеж на безымянной высоте, прикрыв железнодорожный узел, куда и метили фашисты, со стороны Шклова. Утром 13 июля шли жесткие бои. Гитлеровцам удалось захватить деревню Старое Пашково. Первая рота батальона милиции вынуждена была отойти на запасную линию обороны.

Из 250 их осталось меньше 20. Подвиг милицейского батальона, защищавшего Могилёв в годы ВОВ-13

В схватке милиционеры захватили первые трофеи: станковый пулемет, автоматы, гранаты. Несколько дней защитники этого рубежа Могилева героически сражались, удерживая позиции.

Из 250 их осталось меньше 20. Подвиг милицейского батальона, защищавшего Могилёв в годы ВОВ-16

Последний бой был коротким. Это была контратака. Уже раненый капитан Владимиров завел остатки батальона отважным «ура!» и навстречу врагу, цепляя за собой противников, они отчаянно прорвались в вечность.

Из 250 их осталось меньше 20. Подвиг милицейского батальона, защищавшего Могилёв в годы ВОВ-19

Николай Борисенко, руководитель Могилёвского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:
Батальон милиции просуществовал до 21 июля 1941 года. Из 250 человек остались в живых менее двух десятков.   

Из 250 их осталось меньше 20. Подвиг милицейского батальона, защищавшего Могилёв в годы ВОВ-22

Из 250 их осталось меньше 20. Подвиг милицейского батальона, защищавшего Могилёв в годы ВОВ-24



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# Великая Отечественная война # общество # Анастасия Дехтяр # Николай Борисенко # Евгений Балберов # Фотофакт

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