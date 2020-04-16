Из 250 их осталось меньше 20. Подвиг милицейского батальона, защищавшего Могилёв в годы ВОВ

Отпор на Буйничском поле стал для немцев сигналом: лобовой ход – опасная партия. Надо рвать там, где тонко! Перерокировка, обход и тактика двойного кольца. 14 часов сложного боя и психическая атака немцев. Битва на Буйничском поле

Потерпев неудачу на Буйничском поле, немцы решили прорвать оборону на второстепенных участках.

Еще в начале войны было принято решение о создании полка народного ополчения, в состав которого вошли три батальона, один из которых был полностью милицейским. Командовал им капитан Константин Владимиров. 12 июля батальон был поднят по тревоге и выведен из города. «Немцы форсировали Днепр практически беспрепятственно». Первые бои под Могилёвом в 1941-м

Евгений Балберов, главный хранитель фондов Музея истории Могилёва, поисковик Могилёвского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:

Здесь было сводное формирование, которое состояло из трех основных частей, если говорить о силах милиции. Это гродненская школа милиции, минские курсанты, прибывшие с отступающими частями, могилевская краевая школа и батальон при ней, плюс силы ополчения, плюс силы действующей армии, которые слились в сводный батальон и заняли участок обороны на вверенном участке. Т.е. район Гаи – Пашково, северная окраина Могилева.

Батальон занял рубеж на безымянной высоте, прикрыв железнодорожный узел, куда и метили фашисты, со стороны Шклова. Утром 13 июля шли жесткие бои. Гитлеровцам удалось захватить деревню Старое Пашково. Первая рота батальона милиции вынуждена была отойти на запасную линию обороны.

В схватке милиционеры захватили первые трофеи: станковый пулемет, автоматы, гранаты. Несколько дней защитники этого рубежа Могилева героически сражались, удерживая позиции.

Последний бой был коротким. Это была контратака. Уже раненый капитан Владимиров завел остатки батальона отважным «ура!» и навстречу врагу, цепляя за собой противников, они отчаянно прорвались в вечность.

Николай Борисенко, руководитель Могилёвского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:

Батальон милиции просуществовал до 21 июля 1941 года. Из 250 человек остались в живых менее двух десятков.