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О ситуации с коронавирусом: «Все, кто сеют панику, хотят создать себе дополнительные очки, пиар, а может быть, и заработать»

16 апреля 2020 11:43
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Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

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О ситуации с коронавирусом: «Все, кто сеют панику, хотят создать себе дополнительные очки, пиар, а может быть, и заработать»-1

Вадим Боровик, председатель наблюдательного совета Белорусского комитета молодёжных организаций:
Самое главное в любой кризисной ситуации – это спокойствие и хладнокровие. Те все, кто сеют панику, они хотят на вашем горе, на вашем каком-то неудобстве создать себе дополнительные очки, дополнительный пиар, а может быть, и где-то заработать. Поэтому вот этим людям не доверяйте.

Как только вы видите, как кто-то криком – не говорит, что делать, а говорит – может быть, так попробовать, а, может быть, то. Не надо философствовать. Есть специалисты. Первое, что сделал руководитель страны, он собрал специалистов и с ними советовался, что делать. Так действуют профессионалы. Можно делать пиар-заявления, можно выходить и начинать…

Я не могу сегодня за министерство здравоохранения сказать ни одного слова, я – не врач. Я на себя в этом аспекте не беру никакой ответственности. Поэтому здесь присутствуют доктор наук, кандидат наук, руководители соответствующего уровня, и мы у них сегодня спрашивали, советовались и прочее. То есть каждый должен на своём месте качественно выполнять свои обязанности. Отвечать за своё здоровье, за здоровье своей семьи и сохранять хладнокровие и спокойствие.  Только так кризисная ситуация преодолевается.

# Коронавирус # общество # Вадим Боровик

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