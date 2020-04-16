Митрополит Павел: «Храните дистанцию, блюдитесь, потому что может произойти непредвиденное»

Новости Беларуси. Великий четверг без чина умовения ног, но с Причастием. У православных верующих один из самых важных дней Страстной седмицы – последней неделей перед Пасхой Господней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Великий четверг без чина умовения ног, но с Причастием. У православных верующих один из самых важных дней Страстной седмицы – последней неделей перед Пасхой Господней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Телеканал СТВ покажет пасхальное богослужение из Жировичского монастыря. Полное расписание трансляций
Сегодня в храмах вспоминают о последней трапезе Христа с учениками – Тайной Вечере. Согласно святому писанию, тогда было установлено одной из важнейших таинств – Причастие. Исходя из нынешней ситуации, оно проходит с соблюдением беспрецедентных мер гигиены.
Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Не случайно Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает свою паству проявить смирение, проявить кротость, проявить послушание. Храните дистанцию, блюдитесь, потому что может произойти непредвиденное. Да, кто-то имеет очень крепкую веру и говорит о том, что «я искренне надеюсь на Бога, и Господь меня не повредит». Но есть те, кто сомневается. Да, действительно Господь подает свою благодать, но в то же время он не отменяет законы естества.
Иоанн Парфенов, клирик Минского Свято-Духова Кафедрального собора:
Вместе с тем, как остановилась наша жизнь, в какой-то мере остановился и грех. Остановились аборты. Возможно, за период, пока действует нынешняя ситуация, спасено было порядка 2,5 тысяч младенцев. Остановились некие наши личные грехи путем того, что Господь смиряет нашу гордость. И наша задача сейчас, в эти трудные времена, также посмотреть, весь взор свой направить внутрь себя и постараться воскресить в себе этого греховного Адама покаяние. Чтобы Пасха, несмотря на внешнюю мрачность ситуации, внутри была радостной.
«Молитесь дома». Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов
В народной традиции в Чистый четверг принято готовиться к Пасхе – убирать свои дома и ставить тесто на куличи, ходить в баню. А вот по Евангельскому учению в церкви сегодня проходят богослужения, а в Кафедральных соборах совершается чин омовения ног. Его отменили, а вот чтение двенадцати страстных Евангелии о страданиях и крестной смерти Христа пройдет по традиции вечером.