Митрополит Павел: «Храните дистанцию, блюдитесь, потому что может произойти непредвиденное»

Новости Беларуси. Великий четверг без чина умовения ног, но с Причастием. У православных верующих один из самых важных дней Страстной седмицы – последней неделей перед Пасхой Господней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Телеканал СТВ покажет пасхальное богослужение из Жировичского монастыря. Полное расписание трансляций Сегодня в храмах вспоминают о последней трапезе Христа с учениками – Тайной Вечере. Согласно святому писанию, тогда было установлено одной из важнейших таинств – Причастие. Исходя из нынешней ситуации, оно проходит с соблюдением беспрецедентных мер гигиены.

Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Не случайно Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает свою паству проявить смирение, проявить кротость, проявить послушание. Храните дистанцию, блюдитесь, потому что может произойти непредвиденное. Да, кто-то имеет очень крепкую веру и говорит о том, что «я искренне надеюсь на Бога, и Господь меня не повредит». Но есть те, кто сомневается. Да, действительно Господь подает свою благодать, но в то же время он не отменяет законы естества.

Иоанн Парфенов, клирик Минского Свято-Духова Кафедрального собора:

Вместе с тем, как остановилась наша жизнь, в какой-то мере остановился и грех. Остановились аборты. Возможно, за период, пока действует нынешняя ситуация, спасено было порядка 2,5 тысяч младенцев. Остановились некие наши личные грехи путем того, что Господь смиряет нашу гордость. И наша задача сейчас, в эти трудные времена, также посмотреть, весь взор свой направить внутрь себя и постараться воскресить в себе этого греховного Адама покаяние. Чтобы Пасха, несмотря на внешнюю мрачность ситуации, внутри была радостной. «Молитесь дома». Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов