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Более 60 объектов для активного зимнего отдыха подготовили в Гродно

11 января 2026 08:30
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Катки и хоккейные коробки. В Гродно их залили около 60. Ледовые площадки появились у школ и гимназий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 60 объектов для активного зимнего отдыха подготовили в Гродно-2

Лыжные трассы обустроены на территориях более трех десятков учебных заведений. Для школьников это возможность укрепить здоровье, проводить время активно на свежем воздухе и заниматься зимними видами спорта прямо рядом с местом учебы. Пользуются популярностью у жителей лыжные маршруты и в городских зонах отдыха. Открыто более 50 пунктов проката спортивного инвентаря.

Более 60 объектов для активного зимнего отдыха подготовили в Гродно-4

Ольга Кулеш, директор средней школы №26 имени А.Н. Сивачева Гродно:
Традиционно все учреждения образования города Гродно готовят лыжные площадки, ледовые площадки для того, чтобы наши дети не сидели в телефонах, в гаджетах, а имели возможность отдыхать, гулять, развлекаться, общаться друг с другом.

Готов к сезону и спортивно-биатлонный комплекс «Селец» в Новогрудском районе. Также круглогодично доступны крытые катки в Гродно, Лиде и Островце. 

# Зимние виды спорта

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