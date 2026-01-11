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На уборке снега во дворах Минска заняты более 1,5 тыс. работников ЖКХ

11 января 2026 10:53
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Уборка снега продолжается повсеместно. И в воскресенье во дворах Минска заняты более полутора тысяч работников ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не остаются они без помощников. Активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных расчищают дорожки, которые ведут к социальным объектам.

На уборке снега во дворах Минска заняты более 1,5 тыс. работников ЖКХ-2

Очень много навалилось снега за эту зиму.

На уборке снега во дворах Минска заняты более 1,5 тыс. работников ЖКХ-4

Карина Закалинская, заместитель начальника Центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью Минского городского управления МЧС:
Находимся конкретно сейчас мы в Доме инвалидов и ветеранов, потому что, безусловно, людям, которые строили для нас историю, нуждаются также насладиться прекрасной зимой, выйти на улицу, но для этого нужно проложить безопасный маршрут.

Только в одном отряде на борьбу со стихией вышли около 30 человек. Многие из них планируют во взрослой жизни стать спасателями, и участие в снежном десанте – первый шаг в будущую профессию, предназначение которой – помогать людям.

# ЖКХ # Погода в Беларуси

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