Президент Польши Кароль Навроцкий с фанатским размахом ударил по собственной репутации. Он лично посетил 18-е патриотическое паломничество футбольных болельщиков в монастыре польского Ченстохова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие известно тем, что не раз собирало под религиозными сводами радикальных националистов и ультраправые бандитские группировки. Однако, несмотря на всю маргинальность подобных сборищ, для Навроцкого они – место силы. Стоит напомнить, что президент не просто фанат, а активный участник жестоких массовых драк футбольных хулиганов.

В 2009 году Навроцкий, к слову, бывший боксер-любитель, боролся плечом к плечу с людьми, позже осужденными за убийства и наркоторговлю. Эту неприглядную правду обнародовали польские СМИ во время президентских выборов. Однако для кандидата Навроцкого криминальное прошлое было не препятствием, а предметом гордости. Став президентом, он символически объединил подобных себе уголовников и теперь демонстративно благодарит их за победу на выборах.