Самый молодой депутат Палаты представителей! Как построить успешную карьеру? Поговорили с Владимиром Павловским

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Владимир Павловский. Как стал самым молодым депутатом Палаты представителей? Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Самый молодой депутат Палаты представителей.

Владимир Павловский, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи:

Есть такое. Александр Осенко:

Часто бываете на малой? Владимир Павловский:

Конечно. У нас по регламенту работы депутата Палаты представителей неделя в месяц выделяется непосредственно на взаимодействие и на работу там, в округе. Это и приемы граждан, это и встречи в трудовых коллективах, это и прямые линии. То есть это напрямую взаимодействие с твоими избирателями. А у меня их около 65 тысяч. Это 4 района. Это не только Горецкий район. Это Горецкий, Дрибинский, Мстиславский, Чаусский. Александр Осенко:

Когда вас выдвигали, не было страшно? Владимир Павловский:

Определенная доля волнения присутствовала, конечно, потому что молодой. Но, тем не менее, я уже прошел такую школу и общественной организации. То есть человек, который знает в целом, как живут у нас и отдаленные населенные пункты, потому что сам оттуда. Я, конечно же, и на момент регистрации своей кандидатуры, когда и подписи собирали... Александр Осенко:

Сколько вам было лет, когда вы выдвигали свою кандидатуру?

Владимир Павловский:

29. И на момент, когда проходил период агитации, также со своей супругой взяли отпуск, сели на машину и поехали. Александр Осенко:

Как я понимаю, руководителем вашего штаба была ваша супруга? Владимир Павловский:

Да, то есть с утра ребенка в садик, а сами уже поехали в свой будущий округ избирательный. Об учебе в БГСХА: имея под боком такое учебное заведение, я не мог не закончить его Владимир Павловский:

Помимо школьной молодежи, все мы знаем, что в Горках старейший вуз нашей страны, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, которую также в свое время закончил наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко. Я, будучи молодым специалистом, не мог не воспользоваться этой возможностью. Хотя, знаете, и молодая семья, ребенок родился, но я не мог не воспользоваться, имея, можно сказать, под боком такое учебное заведение, и не закончить его. Тем более сам, как уже говорил, человек из деревни, с сельским хозяйством связан напрямую, поэтому второе высшее образование. Александр Осенко:

По специальности? Владимир Павловский:

Экономист. Александр Осенко:

То есть знаете, что надо сажать, что нужно сеять.

Владимир Павловский:

И знаю, что нужно потом в последующем выгодно продать. Потому что маркетолог-экономист. Как построить успешную карьеру? Александр Осенко:

Ваша карьера – это яркий пример классного социального лифта, которым может гордиться наша страна. Родились в глубинке, в простой семье, но в достаточно молодом возрасте вы достигли больших карьерных успехов. От учителя физики до заместителя генерального директора крупного мясокомбината. Опять-таки депутатство в Национальном собрании и руководитель нашего БРСМ. Скажите честно, вы амбициозный человек или нет? Владимир Павловский:

В какой-то степени амбициозный. Но у меня нет такого, что я должен сделать какую-то определенную работу для того, чтобы меня увидели. Я просто спокойно выполняю те поставленные задачи, которые передо мной в том числе диктует и время. Как только я понимаю, что все хорошо, я всегда себя чуть ли не щипаю, чтобы себя куда-то еще применить. Вы упомянули Могилевский мясокомбинат. Опять-таки сфера, которая связана с сельским хозяйством. И, к примеру, если бы я в определенный момент не закончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию, то у меня бы с этой сферой не было связано.

Ответственность и трудолюбие – как эти качества пригодились в работе в БРСМ? Александр Осенко:

Ты сказал, что была ответственность, трудолюбие. Где тебе эти качества пригодились в последствии в жизни? Владимир Павловский:

Они не то что даже на данном этапе, ни на протяжении всех моих профессиональных становлений. Будь это общественное объединение, потому что там также, когда ты принимаешь решения, исходя из тех запросов, которые и молодежь тебе диктует. И в том числе, если мы говорим про Белорусский республиканский союз молодежи, это связующее звено между государством и молодежью. То есть ты должен в этой степени тоже понимать, что иногда молодежь инициирует определенные моменты, но они также должны быть и функционировать в унисон, параллельно тем интересам, которые в том числе преследуют наше государство. Если говорить про целеустремленность, то есть у меня не было такого, что я конкретно понимал, что я буду активистом Белорусского республиканского союза молодежи, это мне будет всегда помогать. Нет, я понимаю сейчас, что если бы не было меня как активиста, то есть не было в определенный момент, как и штатного работника, то есть я бы в определенный момент также не почувствовал в себе силы, когда шел в том числе и в 2024 году участвовать в электоральной кампании в Единый день голосования. Это также в определенный момент дало те компетенции, те качества, которые мне в последующем помогли стать и депутатом Палаты представителей. Потому что если бы не было меня как активиста, штатного работника Белорусского республиканского союза молодежи, то и не было бы и депутата. Как в БРСМ борются с формализмом? Александр Осенко:

Как вы боретесь с формализмом в вашей организации?

Владимир Павловский:

Нет такого, что ты просто являешься членом БРСМ, и тебе будет преферентно. У нас стал внедряться электронный, даже можно сказать, социальная сеть члена Белорусского республиканского союза молодежи, то есть смарт-билет. То есть там дублируется вся активность нашего активиста. То есть если ты, к примеру, участвуешь в проектах Союза молодежи, то есть ты определенный рейтинг занимаешь. Если говорить о подведении итогов, то есть каждый месяц мы выявляем активиста месяца. Если ты, к примеру, мы видим, что ты не участвуешь в проектах Союза молодежи, то мы даже, я как первый секретарь Центрального комитета это вижу. То есть я вижу каждого человека, начиная от первичного звена. Если мы видим, что человек не принимает участие в жизни Союза молодежи, то, конечно же, на эти преференции он рассчитывать не может. То есть такого, так сказать, формализма в работе, что вот я просто… Александр Осенко:

Такой уравниловки нет. Владимир Павловский:

Нет.