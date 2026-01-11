Американская авиация нанесла массированные удары по территории Сирии под предлогом операции против ИГИЛ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По некоторым данным, более 20 самолетов США атаковали порядка 35 целей на сирийской земле, выпустив свыше 90 ракет и бомб. Вашингтон заявляет, что удары нанесены по позициям террористической организации Исламского государства. Дамаск жестко осудил новую военную операцию США. В МИД Сирии подчеркнули, что любые антитеррористические усилия не должны наносить ущерб мирному населению и нарушать целостность страны.