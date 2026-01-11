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Катер с туристами врезался в рыболовное судно у берегов Пхукета

11 января 2026 10:44
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18-летняя российская туристка погибла при столкновении катера и рыболовного судна у берегов Пхукета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Катер с туристами врезался в рыболовное судно у берегов Пхукета-2

Также известно о 22 пострадавших. Есть те, кто находится в тяжелом состоянии. Всего на борту было более 50 человек, преимущественно русскоговорящие туристы. Пока неизвестно, есть ли среди них белорусы. Причины ЧП еще предстоит установить. Однако СМИ указывают на тревожную закономерность. Судно принадлежало низкобюджетному оператору, чьи катера уже попадали в аварии. 

# ЧП

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