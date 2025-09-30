Выносливые и самодостаточные – что отличает самоедских собак, узнали у хозяйки питомника

Белые и пушистые! Добро пожаловать в гости к Умкам – очаровательным самоедам. Мы отыскали северное царство. Хозяйка питомника – ветеринар, кинолог Татьяна Русак. Многодетная мама успевает все – воспитывает с мужем троих дочерей и взращивает новое поколение пушистиков, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Дмитрий Никуленков: «Звания «Минчанин года» удостоилась наша команда»

Татьяна Русак, кинолог, хозяйка питомника самоедов:

Мы построили квартиру и уехали от родителей. Родителям захотелось, чтобы не было одиноко, завезти себе собачку. Это их дружелюбие, человекоориентированность. Собаки-улыбаки и собаки-обнимашки. Решили, что такого щенка они хотят. Взяли Умочку. Умочка – это наш первый самоед. Через месяц буквально Геральда взял мой брат с женой – собачку.

Татьяна Русак:

Потом уже у нас появились Завируха и Венди. Завируха – это моя любимая собака. Она всегда рядышком со мной. Я ее хозяйка самая лучшая. У нее очень характер такой спокойный, ей глубоко плевать на других собак. Венди – липучка. То есть она настолько любит человека, что просто ни секундочки не сидит без человека.

Северная порода с горячим сердцем. Мощное торнадо и белое облачко в одном флаконе. Эти белые мишки идеально впишутся в любую семью. Они активны, добры и миролюбивы. Чужаков для них нет. Уживаются со всеми питомцами и не делят место под солнцем. Идеальные няньки для детей, лучший антистресс и компания в путешествиях, но никакие охранники и охотники. Окунемся в историю и узнаем интересные факты о самоедах.

Татьяна Русак:

Это аборигенная порода. Они в результате естественного отбора получились. Были у самоедной народности. Но есть более интересное название, что их запрягали в сани, они ехали по снегу, их было не видно – и как будто сани ехали сами. Самоеды – поэтому и название такое. У них хорошее здоровье. Они достаточно выносливые. Густой хороший мех позволяет им в более суровых условиях находиться. Они очень самодостаточные. То есть им это было необходимо по своей природе, когда они жили еще с северными народами. Они должны были сами уметь принимать решение, как вести сани, погнать стадо. Они могут что-то самостоятельно решить, какие-то решения принять. Но с человеком им всегда лучше.