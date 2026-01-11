Лукашенко поздравил Соболенко с победой на теннисном турнире в Брисбене

О Беларуси сегодня вновь говорит весь мир и это благодаря яркой победе Арины Соболенко. Нашей теннисистке второй год подряд нет равных на турнире ВТА-500 в австралийском Брисбене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый титул в новом году Арина Соболенко завоевала переиграв в двух сетах теннисистку из Украины Марту Костюк – 6:4, 6:3. С успехом на австралийском корте белоруску поздравил Александр Лукашенко.

«Поздравляю с победой на турнире в Брисбене и блестящим началом нового теннисного сезона. Пусть в этом году тебе сопутствуют удача и успех, которые позволят сохранить титул лучшей теннисистки мира», – говорится в поздравлении.