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Лукашенко поздравил Соболенко с победой на теннисном турнире в Брисбене

11 января 2026 10:34
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О Беларуси сегодня вновь говорит весь мир и это благодаря яркой победе Арины Соболенко. Нашей теннисистке второй год подряд нет равных на турнире ВТА-500 в австралийском Брисбене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Соболенко с победой на теннисном турнире в Брисбене-2

Первый титул в новом году Арина Соболенко завоевала переиграв в двух сетах теннисистку из Украины Марту Костюк – 6:4, 6:3. С успехом на австралийском корте белоруску поздравил Александр Лукашенко.

Лукашенко поздравил Соболенко с победой на теннисном турнире в Брисбене-4

«Поздравляю с победой на турнире в Брисбене и блестящим началом нового теннисного сезона. Пусть в этом году тебе сопутствуют удача и успех, которые позволят сохранить титул лучшей теннисистки мира», – говорится в поздравлении.

Лукашенко поздравил Соболенко с победой на теннисном турнире в Брисбене-6

На пути к финалу белоруска одержала четыре победы, и сегодня, 11 января, она завоевала 22-й трофей в турнирах, проводимых ВТА. После его вручения Арина Соболенко заслуженно играла на публику. Далее Арине Соболенко предстоит выступить на турнире Australian Open, который с 18 января по 1 февраля примет Мельбурн.

# Александр Лукашенко # Арина Соболенко # Теннис

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