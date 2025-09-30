Как проходит рабочий день патрульного в Минске? Пообщались с теми, кто на страже порядка 24 на 7

День образования патрульно-постовой службы милиции, одного из важнейших подразделений в деле обеспечения общественного порядка, отмечается 29 сентября. Сотрудники ППСМ и днем, и ночью заботятся о безопасности граждан на улицах нашего города, пресекают административные правонарушения, раскрывают преступления, реагируют на сообщения граждан.

История этой службы в Беларуси ведется с 1923 года. Менялась форма, техника, но неизменной оставалась главная задача – быть рядом с людьми, быть на страже порядка. Они на страже порядка 24 на 7. Их рабочий день начинается не с выезда на маршрут, а с инструктажа. Каждая деталь важна – от безупречного внешнего вида до постановки задач на ближайшие несколько часов. Четкость и дисциплина – основа основ.

Артем Сыманович, милиционер 3-го взвода роты ППСМ Минского РУВД:

Каждый день, согласно графику, мы прибываем на службу, проходим освидетельствование, далее мы переодеваемся, получаем все специальные средства, после чего получаем табельное оружие, проходит инструктивное занятие, далее выходит оперативный дежурный, который доводит краткую информацию, которая произошла за прошедшие сутки. Все актуальные преступления либо правонарушения, которые были совершены в течение суток. Настоящий мужчина, который здесь несет службу, он пришел сюда не просто так, для пользы, для того, чтобы приходить на помощь гражданам.

Их рабочий кабинет – улицы нашего города. География службы – весь Минск. От оживленного центра до спальных районов. Патрулируют и пешком, и на спецтранспорте.

Работа заключается не только в задержании преступников. Это тысячи больших и маленьких дел за смену. Помочь заблудившемуся ребенку, принять вызов о шуме в соседней квартире, предотвратить дорожный конфликт – это постоянная готовность прийти на помощь.