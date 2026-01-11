В Иране на протяжении почти двух недель продолжаются масштабные гражданские волнения. Их спровоцировало резкое падение курса национальной валюты – риала. Однако мирные протесты были радикализованы координаторами из-за рубежа. Жертвами беспорядков стали более 200 человек. Среди погибших как мирное население, так и сотрудники сил безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Материальный ущерб колоссален. Только в Тегеране, по данным мэрии, погромщики разграбили и атаковали десятки жилых домов, мечетей и госучреждений. Сожжено около 100 транспортных средств. По последним сводкам, акции прошли в 22 провинциях Ирана при участии полумиллиона человек. Однако главной характеристикой этих событий стала не численность, а их крайняя жестокость. Как сообщают силовые структуры Ирана, среди демонстрантов действовали боевики, оснащенные огнестрельным оружием, гранатами и коктейлями Молотова. На данный момент задержано около 200 таких вооруженных лидеров.

Для пресечения координации террористических ячеек извне властям было принято решение заблокировать интернет и мобильную связь. Однако западным НПО это не помешало. По данным СМИ, чтобы не терять связь с радикалами, в Иран были тайно ввезены и активизированы тысячи американских спутниковых терминалов «Starlink». Высший совет национальной безопасности Ирана возложил ответственность за масштабные беспорядки на Израиль и США.