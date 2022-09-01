Иванец: в Беларуси созданы все условия, чтобы каждый молодой человек смог выбрать свой путь

Андрей Иванец выступил с напутственным словом. Также отметил и то, что в новом учебном году патриотическому и духовно-нравственному воспитанию будет уделено особое внимание, и напомнил, что с этого дня вступил в силу обновленный Кодекс об образовании.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Нововведений много. Во многом по обновленным правилам прошла и вступительная кампания. Сегодня мы делаем упор на то, чтобы ребята приходили в профессию, выбирали свой университет осознанно. Это увеличение целевого набора, это соответствующая преференция, которую получают выпускники специализированных классов – педагогических, военно-патриотических классов. Все это говорит о том, что сегодня в нашей стране создаются и уже созданы все необходимые условия для того, чтобы каждый молодой человек смог выбрать свой путь, получить образование, а образование – это основа всего, это основа и государства, и общества, и экономики нашей страны.