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Иванец: в Беларуси созданы все условия, чтобы каждый молодой человек смог выбрать свой путь

01 сентября 2022 15:20
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Новости Беларуси. 1 сентября оживились аудитории высших учебных заведений. Около 50 тысяч студентов зачислены только в 2022 году. В экономическом университете с Днем знаний всех сегодня поздравил министр образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иванец: в Беларуси созданы все условия, чтобы каждый молодой человек смог выбрать свой путь-1

Андрей Иванец выступил с напутственным словом. Также отметил и то, что в новом учебном году патриотическому и духовно-нравственному воспитанию будет уделено особое внимание, и напомнил, что с этого дня вступил в силу обновленный Кодекс об образовании.

Иванец: в Беларуси созданы все условия, чтобы каждый молодой человек смог выбрать свой путь-4

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Нововведений много. Во многом по обновленным правилам прошла и вступительная кампания. Сегодня мы делаем упор на то, чтобы ребята приходили в профессию, выбирали свой университет осознанно. Это увеличение целевого набора, это соответствующая преференция, которую получают выпускники специализированных классов  педагогических, военно-патриотических классов. Все это говорит о том, что сегодня в нашей стране создаются и уже созданы все необходимые условия для того, чтобы каждый молодой человек смог выбрать свой путь, получить образование, а образование это основа всего, это основа и государства, и общества, и экономики нашей страны.

Иванец: в Беларуси созданы все условия, чтобы каждый молодой человек смог выбрать свой путь-7

Отметим, что в 2022 году первокурсниками в Белорусском государственном экономическом университете стали чуть больше 3 000 человек.

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# Образование в Беларуси # общество # Андрей Иванец # Фотофакт

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