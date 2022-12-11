Посол Судана: у нас много плодородных земель, а в Беларуси есть много современных технологий

Достойны удивления не те, кто предсказывает потоп, а те, кто строит ковчег. Вот и наш Президент уже давно и не раз говорил и о том, что мир штормит, и о том, что доллару жить осталось недолго, и о том, что глобальное будущее за Азией, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Так что Беларусь давно присматривается к этому региону, как и он к нам. Что тут скажешь: рынок огромный, потенциал еще больше. Но мы полны намерений усилить наше экспортное присутствие и на других континентах. В этом, если хотите, наш финансовый ковчег. Творожные десерты и много сыра. Что Беларусь поставляет в Африку и какие перспективы у такого сотрудничества?

Еще одна африканская страна, о которой мы слышим не так часто, Судан. Здесь тоже есть пирамиды, только не такие известные, как египетские, сетует посол нашей съемочной группе. И добавляет: у Беларуси и Судана много общего. И даже больше, чем кажется.

Мохаммед Омер Муса Али, Чрезвычайный и Полномочный Посол Судана в Беларуси:

Наши страны довольно похожи. И ваша, и наша экономика зависит от сельского хозяйства. В Судане много плодородных земель, а в Беларуси есть много современных технологий, много техники, поэтому нам очень интересен ваш опыт. Белорусский трактор и пирамиды. По каким направлениям Беларусь работает с Египтом?

В Судане, как и в Беларуси, развивают животноводство. Разве что в иных масштабах. Эта страна четвертая на планете по количеству скота. И при этом суданцы заинтересованы в поставках все той же белорусской молочки. Взамен готовы предложить тропические фрукты, сорго, арахис, просо. Специализируется Судан также на производстве гуммиарабика. По экспорту этого продукта африканское государство – мировой лидер.

Мохаммед Омер Муса Али:

До конца этого года планируем организовать встречу между министерствами иностранных дел наших стран. Много планов и на будущий год. Беларусь и Судан должны больше знать друг о друге и углублять сотрудничество.