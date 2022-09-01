Сколько часов нужно спать и как правильно организовать рабочее место? Всё о подготовке школьника к учёбе

Жаркое лето уступило дорогу живописной осени. На календаре сентябрь, а это значит, что пора начинать новую главу школьной жизни. Быть успешным учеником – та еще задачка со звездочкой, решить которую поможет правильная организация рабочего места.

Ирина Позняк, врач-гигиенист отделения гигиены детей и подростков Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Рабочее место школьника предполагает собой наличие стола, который должен соответствовать росту ребенка, и рабочего стула.Чтобы подобрать рабочий стол, необходимо обратить внимание на антропометрические и физиологические особенности ребенка. В положении стоя его стол должен касаться примерно ладошки. Когда ребенок сидит, то крышка стола должна находиться на уровне солнечного сплетения.

Цветовые решения в оформлении детской тоже имеют значение. Предпочтение лучше всего отдавать пастельным тонам. Они не поглощают свет и создают благоприятные зрительные условия. Ирина Позняк:

Про естественную освещенность необходимо сказать, что рабочий стол располагается таким образом, чтобы свет падал слева. Искусственная освещенность должна попадать с левой стороны. Желательно, чтобы максимальная мощность используемых источников света была не более 60-80 Ватт. Общая искусственная освещенность на рабочем месте должна быть 300-500 Ватт.

Крайне важно научить школьника и правильно организовывать свою рабочую зону. Отсутствие лишних предметов на столе – залог успеха, равно как и грамотно составленный режим дня. Здоровый сон прежде всего. Ирина Позняк:

Если взять младших школьников, то на продолжительность ночного сна должно уходить 10-11 часов. Плюс для первых-вторых классов обязательно в дневное время час-полтора отвести для дневного сна. Среднее звено – это уже 9-10 часов, в старших классах продолжительность ночного сна не должна составлять менее 8-9 часов.