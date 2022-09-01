Как сохранить зрение при долгой работе за компьютером? Спросили у врача-офтальмолога

О том, что чтение лежа вредит зрению, наверняка слышали многие. Как и то, что нужен перерыв в работе за компьютером. Чтобы избежать усталости глаз и возможных проблем со зрением, нужно придерживаться следующих правил.

Софья Сомова, врач-офтальмолог, заведующий отделением по оказанию платных медицинских услуг УЗ «30-я городская клиническая поликлиника г. Минска»:

В первую очередь следите за освещением. Рабочее место лучше организовывать справа или слева от окна, чтобы дневной свет на монитор падал сбоку. Нельзя работать за монитором, используя только одни настольные лампы. Экран располагаете на расстоянии 50-60 сантиметров у глаз, чтобы глаза были на одном уровне с его верхним краем.





Следите за чистотой экрана, чтобы на нем не было пыли и разводов. Установите комфортные параметры яркости, а также удобный размер шрифта. Чаще моргайте, чтобы не заработать так называемых синдром сухого глаза. При частой работе за компьютером рекомендуется использовать увлажняющие капли с гиалуроновой кислотой.



Софья Сомова:

Делайте перерывы по методу 20/20/20. Каждые 20 минут делайте перерыв не менее чем на 20 секунд и отводите взгляд на предметы, которые расположены от вас не менее 20 футов (или 6 метров). Также делаете упражнения для глаз.





Экраны телефонов и мониторов генерируют лучи сине-фиолетового спектра. Они приводят к понижению зрения, поэтому офтальмологи рекомендуют использовать компьютерные очки, которые блокируют попадание этих лучей в глаза.



Софья Сомова:

Это достигается путем двух вариантов: тонировка и отражающее покрытие. Специальные очки для работы за компьютером предназначены как для людей с плохим зрением, так и людей, у которых нет проблем со зрением. Абсолютных противопоказаний, возрастных ограничений для компьютерных очков нет, но при условии, что они грамотно подобраны врачом-офтальмологом.





Проверка зрения в домашних условиях не заменит полноценную диагностику на приеме у специалиста, однако такая тоже есть. С ее помощью можно узнать примерные показатели и нарушения. Можно воспользоваться таблицей Сивцева, распечатать и расположить ее у себя дома на стене, на расстоянии пяти метров, нижняя строчка должна быть на уровне глаз. Для проверки можно воспользоваться и онлайн-тестами.





Софья Сомова:

Также существует дуохромный тест, он может определить, близорукость у вас или дальнозоркость. Если вы пользуетесь средствами коррекции, контактные линзы или очки, то оставайтесь в них. Если буквы на зеленом фоне вам кажутся более четкими, то можно заподозрить, что у вас дальнозоркость. Если буквы на красном фоне вам кажутся более четкими, то можно заподозрить, что у вас близорукость.

При выборе очков начните с оправы. Берите ту, которая больше всего приглянулась, однако помните о размерах. Следующее, на что стоит обратить внимание, – это линзы. Они все стандартные, без плюса и без минуса. Есть производители, которые могут встроить в плюсовые и минусовые стекла сине-фиолетовый фильтр. Для выписки очков и контактных линз офтальмологи часто используют авторефрактометр. В решении глазных проблем может помочь и лазерная коррекция.

Владимир Рудакевич, офтальмолог-хирург высшей категории:

Лазерная коррекция актуальна только близоруким людям. После лазерной коррекции этот человек будет видеть единицу до 40 лет. После 40 лет лазерная коррекция уже не подходит. Используют совсем другую технологию, которая называется рефракционная ленсэктомия.