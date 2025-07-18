Всех абитуриентов устроили формулировки вопросов на ЦЭ и ЦТ – Иванец

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Не могу не сказать, что мы уже фактически сделали, как само собой разумеющееся, публикацию не только результатов тестирования, то есть речь идет о скан-копии теста либо централизованного экзамена, либо централизованного тестирования, но и бланков ответов. Фактически в этом году мы не имели ни одного обращения ни от одного абитуриента, что кто-то не согласен с достоверностью либо недостоверностью формулировки вопросов. Это и по ЦЭ, и по ЦТ, потому что они проходили в единые сроки и по единым соответствующим заданиям.

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