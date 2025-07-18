Иванец: активность абитуриентов существенно выше, чем в 2024 году

Григорий Азаренок, СТВ: Если у детей сейчас, у основной массы пора каникул, лагерей, отдыха, то, конечно, у системы образования один из самых напряженных периодов. Это вот все, что касается поступления. Вот на каком сейчас этапе, какие делаете выводы, какой анализ по фактуре, куда идут?

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Практически мы сегодня заканчиваем прием документов, потому что 17 числа заканчивается прием документов на все основные вузы, 19 числа – это на специальности сельскохозяйственного и, соответственно, военного профиля. Поэтому мы сегодня видим, что активность наших ребят, абитуриентов существенно выше, чем в 2024 году. Если в этом году мы выделили порядка 31,5 тысяч мест, то уже более чем 43,5 тысяч ребят подали документы. Это говорит во многом о востребованности нашего образования.

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