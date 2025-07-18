Прямой эфир

Иванец: активность абитуриентов существенно выше, чем в 2024 году

18 июля 2025 18:56
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим большое интервью с министром образования Беларуси Андреем Иванцом. В эфире политолог Андрей Лазуткин.

Григорий Азаренок, СТВ:
Если у детей сейчас, у основной массы пора каникул, лагерей, отдыха, то, конечно, у системы образования один из самых напряженных периодов. Это вот все, что касается поступления. Вот на каком сейчас этапе, какие делаете выводы, какой анализ по фактуре, куда идут?

Иванец: активность абитуриентов существенно выше, чем в 2024 году-2

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Практически мы сегодня заканчиваем прием документов, потому что 17 числа заканчивается прием документов на все основные вузы, 19 числа – это на специальности сельскохозяйственного и, соответственно, военного профиля. Поэтому мы сегодня видим, что активность наших ребят, абитуриентов существенно выше, чем в 2024 году. Если в этом году мы выделили порядка 31,5 тысяч мест, то уже более чем 43,5 тысяч ребят подали документы. Это говорит во многом о востребованности нашего образования.

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# Вступительная кампания # Андрей Иванец # Образование в Беларуси # Высшее образование в Беларуси

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