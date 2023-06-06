Какие чаи стоит пить жарким летом? Поговорили с нутрициологом

Хорошая погода дарит нам длительные прогулки, пикники с семьей и друзьями. Но вместе с этим в летних днях присутствует постоянное чувство жажды. Мы выпиваем литр воды, но легче не становится. С жидкостью испаряются и полезные микроэлементы, поддерживающие в тонусе наши сосуды и кожу. От обезвоживания страдают внутренние органы, потому так важно поддерживать баланс минералов.

Дарья Смолич, нутрициолог:

В жару главное не допускать обезвоживания. Будет очень полезен зеленый чай и белый чай. Зеленый чай содержит минералы – калий, магний. Калий важен для сердечно-сосудистой системы, магний также поддерживает сосудистую систему. Также там содержится натрий, который будет способствовать улучшению водно-солевого баланса, чтобы не допускать обезвоживания. Но зеленый чай не рекомендуется употреблять вечером, он может перевозбудить, так как там содержится кофеин. Очень хорошо в чай добавлять лимон, имбирь, оно тоже будет способствовать разжижению крови, так как во время жары кровь может густеть, это чревато тем, что могут образовываться тромбы. Специалисты рекомендуют в жару употреблять чаи на основе трав, фруктов и ягод. Доверимся опыту востока, где о жаре явно знают больше нас, и посмотрим, каким чаем спасаются там.

Екатерина Елфимова, бариста:

Есть несколько вариантов черных чаев из разных регионов. У нас здесь Шри-Ланка, еще есть Кения и Индия. Отличаются они вкусом. Кения будет более медовая, сладенькая, приближенная к домашнему чаю. А Индия будет более цветочная, с травяными цветочными кисло-сладенькими нотками. Подается все у нас вот в таком красивеньком маленьком чайничке с маленькой чашечкой. И заваривается здесь же. Дарья Смолич:

Дома рекомендую очень хороший полезный чай. Взять зеленый чай и добавить туда сок грейпфрута. Также можно туда добавить мед, но мед нужно добавить в охлажденный чай. Так как если чай горячий, а мы добавляем мед, мед становится токсичным.