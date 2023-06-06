Успели вырастить овощи и ягоды. Что продают столичные фермеры на рынке?

Начало лета – это не только активный сезон для посадки растений, но и время сбора культур, выращенных в теплицах. Мы узнали, какие дары природы с белорусских полей уже красуются на прилавках овощных базаров.
Начало лета – это не только активный сезон для посадки растений, но и время сбора культур, выращенных в теплицах. Мы узнали, какие дары природы с белорусских полей уже красуются на прилавках овощных базаров.
Николай Никончук:
Белорусская – с легкой кислинкой, а российская – очень сладкая. Может быть настолько сладкой, что станет невкусно. Белорусская – Брестская область, Столинский район. Каждый день поливаем клубнику. Чем солнце больше светит, тем будет она слаще. Маме приехал помочь, чтобы быстрее продались.
Активная торговля идет с самого утра. Пока юный фермер предлагает гостям столичного рынка отведать алую клубнику на десерт, его мама Людмила собирает покупателям продуктовую корзину для сытного обеда. Сегодня в меню свежая зелень и король грядки – огурец.
Людмила Никончук, продавец на рынке:
Конечно, отличается по вкусу домашний и комбинатовый. У них идут капельницы к каждому огурчику, у нас это все растет в земле. Капельницы у нас не стоят. Этим они отличаются, вкусовыми качествами. Огурцы – это тоже закрытый грунт, открытый еще не высаживали, потому что холодно очень, перепады температуры. И если посадишь огурец, то он просто погибнет, ничего не будет из этого. Мы огурец снимаем через день, у нас его 30 соток посажено, то есть снимаем до тонны через день.
За богатым урожаем стоит огромный труд, и без помощи близких тут не обойтись. Любовь к «зеленому» миру и поддержка семьи – рецепт успеха.
Людмила Никончук:
Мы работаем семьей. Невозможно быть здесь и там одновременно. Здесь я, дома брат со своей семьей. Муж уехал домой, видите, у нас уже заканчивается клубника. И уже там готовят товар: клубника, огурец рвется. Он завтра уже будет здесь, на рынке.
Весенняя посадка картофеля – добрая традиция. Однако у некоторых уже в начале мая на огороде вырастают золотистые клубни. Приглашаем к столу.
Тамара Врублевская, продавец на рынке:
Картошечка эта ультрараннего сорта, «Коломба» называется. Мы ее садили в теплице. Когда были весенние каникулы, дети нам помогали. Первые только урожай начали давать, вот недельку мы уже копаем. Хорошая вкусная картошечка, она еще ранняя, не разваривается, все удивляются, что уже есть своя, домашняя. Потому что рано еще для улицы, но эта только тепличная.
Встречайте июнь сочно и ярко. Украсьте свой рацион полезными блюдами и зарядитесь энергией долгожданного лета.