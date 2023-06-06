Успели вырастить овощи и ягоды. Что продают столичные фермеры на рынке?

Начало лета – это не только активный сезон для посадки растений, но и время сбора культур, выращенных в теплицах. Мы узнали, какие дары природы с белорусских полей уже красуются на прилавках овощных базаров.

Николай Никончук:

Белорусская – с легкой кислинкой, а российская – очень сладкая. Может быть настолько сладкой, что станет невкусно. Белорусская – Брестская область, Столинский район. Каждый день поливаем клубнику. Чем солнце больше светит, тем будет она слаще. Маме приехал помочь, чтобы быстрее продались. Активная торговля идет с самого утра. Пока юный фермер предлагает гостям столичного рынка отведать алую клубнику на десерт, его мама Людмила собирает покупателям продуктовую корзину для сытного обеда. Сегодня в меню свежая зелень и король грядки – огурец.

Людмила Никончук, продавец на рынке:

Конечно, отличается по вкусу домашний и комбинатовый. У них идут капельницы к каждому огурчику, у нас это все растет в земле. Капельницы у нас не стоят. Этим они отличаются, вкусовыми качествами. Огурцы – это тоже закрытый грунт, открытый еще не высаживали, потому что холодно очень, перепады температуры. И если посадишь огурец, то он просто погибнет, ничего не будет из этого. Мы огурец снимаем через день, у нас его 30 соток посажено, то есть снимаем до тонны через день.

За богатым урожаем стоит огромный труд, и без помощи близких тут не обойтись. Любовь к «зеленому» миру и поддержка семьи – рецепт успеха. Людмила Никончук:

Мы работаем семьей. Невозможно быть здесь и там одновременно. Здесь я, дома брат со своей семьей. Муж уехал домой, видите, у нас уже заканчивается клубника. И уже там готовят товар: клубника, огурец рвется. Он завтра уже будет здесь, на рынке. Весенняя посадка картофеля – добрая традиция. Однако у некоторых уже в начале мая на огороде вырастают золотистые клубни. Приглашаем к столу.