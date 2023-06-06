Летняя подработка для студентов. Где можно устроиться в Минске?

Летние каникулы для одних студентов время отдыха, для других – возможность съездить в трудовой лагерь. Узнали, с какой профессией можно ознакомиться за лето, что нужно делать и какие нормы труда существуют для несовершеннолетних.
Летние каникулы для одних студентов время отдыха, для других – возможность съездить в трудовой лагерь. Узнали, с какой профессией можно ознакомиться за лето, что нужно делать и какие нормы труда существуют для несовершеннолетних.
Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
На сегодня у нас сформировано 116 студенческих отрядов, это 2 196 человек. Из них 704 человека – это несовершеннолетние. Если сравнить с 2022 годом, то это на 1 000 молодых людей больше трудоустроено.
Для несовершеннолетних установлены свои нормы. Так, ребята в возрасте 14-16 лет могут работать до 23 часов в неделю. Это до 4 часов 36 минут в день. Больше не положено. С 16 до 18 лет – до 35 часов в неделю, или 7 часов в день.
Роман Бондарук:
Главная наша задача – это оказать содействие каждому молодому человеку, который обращается к нам за трудоустройством. Осуществляем мы трудоустройство по 7 направлениям деятельности БРСМ – это сельскохозяйственные отряды, строительные, педагогические, производственные, в сфере оказания услуг и другие.
Когда подростки и студенты приходят устраиваться, всегда учитываются их интересы и профессиональные планы на взрослую жизнь. Чтобы ребята смогли ближе познакомиться со своей профессией. Один из наших героев – Кирилл. Он в прошлом году работал в строительном отряде.
Кирилл Зуев:
Учусь в БНТУ в Минске, занимаюсь разного рода активностями: волонтерствами, состою в студенческих отрядах, в профсоюзах. Мне потом предложили и спросили: не хотел ли бы ты побыть в строительном отряде? Я согласился, потому что посчитал это интересным.
Кирилл в строительном отряде работал со своим другом – Ильей. Стоит отметить, что трудовые будни для ребят – это еще и возможность обрести новых друзей и даже узнать будущих коллег. Часто после таких практик на заводах или в организациях, студенты возвращаются к первым работодателям после получения диплома.
Илья Довжик:
Мы первый отряд – который работал на благоустройстве Хатыни. Мы занимались кладкой плиты, демонтажем памятников. Было очень тяжело работать, но увлекательно. Находили знакомства в отряде, появилось много друзей. До сих пор все общаемся, дружим.
После трудовых будней ребята возвращаются с новым опытом, друзьями и зарплатой. В среднем доход за смену составляет 800 рублей. Можно получить и больше – зависит от количества часов и вида деятельности.