Летняя подработка для студентов. Где можно устроиться в Минске?

Летние каникулы для одних студентов время отдыха, для других – возможность съездить в трудовой лагерь. Узнали, с какой профессией можно ознакомиться за лето, что нужно делать и какие нормы труда существуют для несовершеннолетних.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ: На сегодня у нас сформировано 116 студенческих отрядов, это 2 196 человек. Из них 704 человека – это несовершеннолетние. Если сравнить с 2022 годом, то это на 1 000 молодых людей больше трудоустроено.

Для несовершеннолетних установлены свои нормы. Так, ребята в возрасте 14-16 лет могут работать до 23 часов в неделю. Это до 4 часов 36 минут в день. Больше не положено. С 16 до 18 лет – до 35 часов в неделю, или 7 часов в день.

Роман Бондарук:

Главная наша задача – это оказать содействие каждому молодому человеку, который обращается к нам за трудоустройством. Осуществляем мы трудоустройство по 7 направлениям деятельности БРСМ – это сельскохозяйственные отряды, строительные, педагогические, производственные, в сфере оказания услуг и другие.

Когда подростки и студенты приходят устраиваться, всегда учитываются их интересы и профессиональные планы на взрослую жизнь. Чтобы ребята смогли ближе познакомиться со своей профессией. Один из наших героев – Кирилл. Он в прошлом году работал в строительном отряде.