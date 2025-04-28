Конклав по избранию нового Папы Римского соберётся 7 мая в Сикстинской Капелле

7 мая предположительно в Сикстинской капелле соберется конклав. Ну а сегодня, 28 апреля, католические иерархи мира встретились в Ватикане впервые после похорон Папы Франциска, чтобы начать подготовку к выборам нового главы римско-католической церкви, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем в Ватикане все громче звучат разговоры о возможном преемнике. Главные вопросы, которые сейчас обсуждают кардиналы – продолжать ли открытый курс Франциска или вернуться к строгости времен Бенедикта XVI. Пока в кулуарах католиков звучат имена лишь четырех потенциальных кандидатов: все они разной национальности и старше 60 лет. На ряду с этим внимание католиков также обращено и на подготовку Сикстинской капеллы к ответственному процессу.

Музей Ватикана организует специальный маршрут, чтобы не подпускать людей близко к святыне в эти дни. Безусловно, многие туристы недовольны, ведь они хотели увидеть жемчужину Ватикана – Сикстинскую капеллу. Однако есть и те, кто относится с пониманием к священной церемонии конклава, пожалуй самому значимому событию в истории католической церкви. Впервые в истории католической церкви европейские кардиналы-выборщики не составят большинство в конклаве. Коллегия кардиналов насчитывает 252 иерарха, из них всего 135 примут участие в голосовании, как и завещал Папа Франциск. Таким образом, на долю Европы придется 39 % кардиналов. За 3 дня до начала конклава все кардиналы прибудут в папский гостевой дом Ватикана, откуда направятся в Сикстинскую капеллу в первый раз. После этого они уже не имеют права общаться с внешним миром до тех пор, пока не будет избран новый папа. Каждый день можно проводить не более 4 голосований.