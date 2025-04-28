Конклав по избранию нового Папы Римского соберётся 7 мая в Сикстинской Капелле
7 мая предположительно в Сикстинской капелле соберется конклав. Ну а сегодня, 28 апреля, католические иерархи мира встретились в Ватикане впервые после похорон Папы Франциска, чтобы начать подготовку к выборам нового главы римско-католической церкви, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тем временем в Ватикане все громче звучат разговоры о возможном преемнике. Главные вопросы, которые сейчас обсуждают кардиналы – продолжать ли открытый курс Франциска или вернуться к строгости времен Бенедикта XVI.
Пока в кулуарах католиков звучат имена лишь четырех потенциальных кандидатов: все они разной национальности и старше 60 лет. На ряду с этим внимание католиков также обращено и на подготовку Сикстинской капеллы к ответственному процессу.
Музей Ватикана организует специальный маршрут, чтобы не подпускать людей близко к святыне в эти дни. Безусловно, многие туристы недовольны, ведь они хотели увидеть жемчужину Ватикана – Сикстинскую капеллу. Однако есть и те, кто относится с пониманием к священной церемонии конклава, пожалуй самому значимому событию в истории католической церкви.
Впервые в истории католической церкви европейские кардиналы-выборщики не составят большинство в конклаве. Коллегия кардиналов насчитывает 252 иерарха, из них всего 135 примут участие в голосовании, как и завещал Папа Франциск. Таким образом, на долю Европы придется 39 % кардиналов.
За 3 дня до начала конклава все кардиналы прибудут в папский гостевой дом Ватикана, откуда направятся в Сикстинскую капеллу в первый раз. После этого они уже не имеют права общаться с внешним миром до тех пор, пока не будет избран новый папа. Каждый день можно проводить не более 4 голосований.
Конклав – это закрытое голосование в Сикстинской капелле. На него допускаются кардиналы не старше 80 лет. Каждый анонимно пишет имя выбранного кандидата на бюллетене. Голоса подсчитываются. После все бюллетени сжигаются, чтобы обозначить результат дымом: белый – заседание прошло успешно, черный – Папа не избран. И так до того момента, пока кто-то из кардиналов не наберет две трети плюс один голос. Далее избранный понтифик переодевается в белую папскую мантию, меняет имя и шествует из Сикстинской капеллы вокруг Ватикана в собор Святого Петра, где на балконе совершает благословение всех верующих.
В прошлый раз потребовалось чуть более суток, чтобы определиться с кандидатурой нового понтифика. А вот средняя продолжительность последних 10 конклавов составляет три дня. Тем не менее, эксперты считают, что предстоящий конклав может занять больше времени, поскольку многие из кардиналов, назначенных Папой Франциском, никогда не встречались друг с другом. Отметим, что во время своего понтифика Папа Франциск старался уделять первостепенное внимание назначению кардиналов из мест, где их никогда не было, таких как Мьянма, Гаити и Руанда. Как бы то ни было, результат тайного конклава трудно предугадать.