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Немецкие автоконцерны переводят на производство военной техники

28 апреля 2025 16:56
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Германия вынуждена перекраивать собственный промышленный ландшафт под давлением мнимой российской угрозы, которую навязывает Евросоюз. И Брюссель в этом деле уж слишком навязчив, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в городе Герлиц – это на востоке ФРГ, 176-летний железнодорожный завод будет перепрофилирован под производство компонентов для боевых танков и пехотных машин.

Немецкие автоконцерны переводят на производство военной техники-2

От банкротства завод удалось спасти по «удивительному совпадению» крупному оборонному подрядчику, но пришлось пожертвовать половиной рабочих мест. Сотрудники сетуют, что некоторые из них уже в третьем поколении производят поезда, а теперь их вековая семейная история закончится буквально под гусеницами танков. Более того, оборонные компании активно переманивают десятки тысяч уволенных сотрудников автоконцернов для наращивания собственной мощи. Вот такая «утечка мозгов» получается.

Тем временем, падение промышленного производства в Германии уже достигло 11 %. Стагнация экономики страны усугубляется высокими ценами на энергоносители, конкуренцией с Китаем и торговой войной с США. Так, недавно Мировой валютный фонд снизил прогноз роста ВВП Германии до нуля. В правительстве наивно верят, что новая программа перевооружения может спасти экономическую ситуацию. Однако с 2020 года оборонные расходы Германии выросли практически на 80 %, затянув мертвую петлю вокруг шей рядовых налогоплательщиков.

# Германия # Международная политика

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