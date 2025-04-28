Белорусские учёные работают над технологией производства полезного фастфуда

От мясо-молочной продукции до кондитерских изделий. Белорусские ученые ежегодно разрабатывают более сотни новых рецептур продуктов. Исследования проводят в Научно-практическом центре по продовольствию Академии наук Беларуси. Но прежде чем продукты попадают на прилавки, они проходят множество испытаний, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как создают технологии производства пищевых изделий, узнавала Арина Верховская.

Детокс напиток. Уникальная разработка белорусских ученых – нектар с содержанием пектина. Это мощнейший природный сорбент, который способствует выведению из организма канцерогенов, радионуклидов и тяжелых металлов.

Валентина Егорова, заведующая сектором технологий и нормирования отдела технологий консервирования пищевых продуктов Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию:

Комплекс образования идет в нашем организме, связывается со свинцом пектин и выводится соль тяжелых металлов, в частности свинец. Предприятия занимаются разработкой этикетки. И, в общем-то, скоро декларацию оформят. Работа над этим продуктом будет вестись еще около года, а после нектар появится на прилавках магазинов. Здоровое питание и использование натуральных ингредиентов – мировой тренд. И наши производители ему следуют. ПП – это не только модная тенденция, но и необходимость. Сейчас белорусские ученые работают, в том числе над технологией производства полезного фастфуда.

Людмила Евтушевская, начальник отдела технологий продукции из корнеклубнеплодов Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию:

Картофель фри – это продукт массового потребления, он широко используется, и все его очень любят, особенно дети. Но опасность заключается в том, что это продукт, обжаренный во фритюре, в нем могут вырабатываться такие канцерогены, как акриламид, в том числе трансжиры. Поэтому на сегодня в нашей лаборатории проходит научно-исследовательская работа по определению механизма образования акриламидов в картофеле продуктов и по разработке способов снижения его в таких продуктах.

Более сотни новых рецептур продуктов ежегодно разрабатывают в научном центре по продовольствию. Перед тем как товар уйдет в массовое производство, он проходит десятки лабораторных испытаний. Есть и научная дегустация. Специалисты стремятся достичь оптимального баланса витаминов, минеральных веществ, углеводов, белков и пищевых волокон в продукции. При этом учитывая вкусы и запросы потребителей.

Марина Гарлинская, младший научный сотрудник отдела кондитерской и масложировой продукции Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию:

Занимаемся разработкой конфет на основе меда. Особенность данных кондитерских изделий заключается в том, что они не претерпевают температурной обработки. Мед является достаточно полезным продуктом питания. Содержится полезной аминокислоты. И мы добавляем еще всевозможные различные ингредиенты, которые также позволяют повышать пищевую ценность данного изделия. Это будет альтернатива традиционным кондитерским изделиям.