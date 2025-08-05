Аграрии Минской области преодолели рубеж в полмиллиона тонн зерна нового урожая, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Погода позволяет увеличить темпы жатвы. В закромах уже свыше 600 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Черное золото полей убрали на 40 % – это более 100 тысяч тонн. Так, в Стародорожском районе в полях задействованы 36 комбайнов. Уже убрано 8,5 тысячи тонн зерна. На какую культуру делают ставку аграрии в Стародорожском районе? Материал Анастасии Близнюк.

На полях Стародорожского района вовсю идет уборка рапса. В последние дни погода радует. Так, в сельхозпредприятии «Залужье» уже убрано 60 % масличной культуры. До полного завершения остались считаные дни. Под рапс отведено 310 гектаров.

Пока стоят солнечные дни, в полях кипит работа. Каждый механизатор свою задачу знает. Свой вклад в уборку вносят и представители других отраслей. Сергей Чака работает в сфере лесного хозяйства. Но летом берет отпуск и уже 10-й сезон в поле на уборке урожая. На комбайне – в паре с отцом. А он уже более 40 лет трудится на земле.