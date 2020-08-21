«В итоге Лукашенко сможет сказать: я вас предупреждал». Зарубежные политологи о ситуации в Беларуси
Новости Беларуси. Вопросов к бывшим кандидатам все больше. Ответов – все меньше. Причем эти вопросы задают уже не только в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Понимать ситуацию хотели бы и зарубежные эксперты. Многим важно услышать, что дальше, какие действия последуют за громкими призывами и сомнительными обещаниями? Профессиональный взгляд извне. Предлагаем послушать мнение зарубежных политологов.
Алексей Якубин, политолог (Украина):
Заметьте, как даже представители Координационного совета и Тихановская постоянно избегают конкретики – а что же будет в итоге дальше. Кроме самых общих фраз. Потому что фраза «Лукашенко, уйди» – это же не фраза, которая означает, что будет в Беларуси, какой она будет страной для жизни дальше.
Вспоминаются слоганы наших известных политических партий «Будуть жити по-новому». Хотят «перамен». Вот, «будуть жити по-новому».
Алексей Якубин:
Мне кажется, что все-таки тут время будет играть в пользу Лукашенко. Потому что уже, заметьте, часть, я так понимаю, бастующих будут понимать, что, если, например, экономическая ситуация ухудшится (вот, я видел данные московской биржи: не котируется часть белорусских предприятий, начались снижения котировок, связанных с Беларусью, из-за нестабильности волатильности в стране), то в итоге Лукашенко сможет сказать: я вас предупреждал, спрашивайте у организаторов. Может, Илон Маск вам тут пришлет длинный чек? То есть этот нюанс присутствует, то есть мы это сами понимаем так же.
Плюс, мне кажется, что у оппозиции, так себя называют, действительно есть еще – мы уже с вами говорили – разброды, шатания в руководящих органах. Это раз. Плюс у них нет до конца понимания. Ну хорошо, вышли люди, ходили на улицы. Сейчас протест, страйки не получаются. А что дальше?
Николай Стариков, писатель, политолог (Россия):
Вдруг выясняется, что за два дня собрано якобы 2 миллиона долларов. Соответственно, будут оплачивать эти забастовки. Следующий вариант. Евросоюз говорит о том, что деньги, которые собирались выделить на помощь государству, соответственно, это на государственный счет куда-то деньги получаются, дальше тратятся на нужды белорусской государственности. Теперь эти деньги отдадут белорусской оппозиции.
Это что, не вмешательство внешнее? Непонятно кому, непонятно, на какие нужды. Сразу возникает вопрос. Скажите, пожалуйста, а какая международная консалтинговая компания потом даст отчет, на что эти деньги были потрачены. Или они будут потрачены на подкупы, на покупку всевозможных вещей, необходимых для захвата власти? То есть внешнее вмешательство абсолютно существует.