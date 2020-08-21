«В итоге Лукашенко сможет сказать: я вас предупреждал». Зарубежные политологи о ситуации в Беларуси

Новости Беларуси. Вопросов к бывшим кандидатам все больше. Ответов – все меньше. Причем эти вопросы задают уже не только в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Понимать ситуацию хотели бы и зарубежные эксперты. Многим важно услышать, что дальше, какие действия последуют за громкими призывами и сомнительными обещаниями? Профессиональный взгляд извне. Предлагаем послушать мнение зарубежных политологов.

Алексей Якубин, политолог (Украина):

Заметьте, как даже представители Координационного совета и Тихановская постоянно избегают конкретики – а что же будет в итоге дальше. Кроме самых общих фраз. Потому что фраза «Лукашенко, уйди» – это же не фраза, которая означает, что будет в Беларуси, какой она будет страной для жизни дальше.

Вспоминаются слоганы наших известных политических партий «Будуть жити по-новому». Хотят «перамен». Вот, «будуть жити по-новому». Алексей Якубин:

Мне кажется, что все-таки тут время будет играть в пользу Лукашенко. Потому что уже, заметьте, часть, я так понимаю, бастующих будут понимать, что, если, например, экономическая ситуация ухудшится (вот, я видел данные московской биржи: не котируется часть белорусских предприятий, начались снижения котировок, связанных с Беларусью, из-за нестабильности волатильности в стране), то в итоге Лукашенко сможет сказать: я вас предупреждал, спрашивайте у организаторов. Может, Илон Маск вам тут пришлет длинный чек? То есть этот нюанс присутствует, то есть мы это сами понимаем так же. Плюс, мне кажется, что у оппозиции, так себя называют, действительно есть еще – мы уже с вами говорили – разброды, шатания в руководящих органах. Это раз. Плюс у них нет до конца понимания. Ну хорошо, вышли люди, ходили на улицы. Сейчас протест, страйки не получаются. А что дальше?