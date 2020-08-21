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В каждом сообщении указаны имена детей. Работники «Гродно Азота» стали получать угрозы

21 августа 2020 17:01
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Новости Беларуси. В Гродненской области нарастает агрессия в отношении тех, кто не поддерживает забастовки и выступает против смены власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщения с подобными угрозами уже стали получать работники предприятия «Гродно Азот».

В каждом сообщении указаны имена детей. Работники «Гродно Азота» стали получать угрозы-1

Сообщение с таким содержанием заместитель генерального директора получил вечером 20 августа. А уже утром стало известно: аналогичные угрозы поступили еще пяти сотрудникам. Все работают на заводе не первый год, являются руководителями подразделений. Люди обеспокоены: сообщения пришли на Viber под ником «Беларусь» с неизвестного номера, в каждом указаны имена их детей. Об инциденте сразу сообщили в концерн «Белнефтехим» и Министерство внутренних дел. 

В каждом сообщении указаны имена детей. Работники «Гродно Азота» стали получать угрозы-4

Ромуальд Барсук, заместитель генерального директора предприятия «Гродно Азот»:  
Я считаю, что основная причина, которая вызвала такую реакцию у наших оппонентов, связана с тем, что у наших работников есть твердая, устоявшаяся точка зрения, которая связана с тем, чтобы нашему предприятию ни в коем случае не бастовать, не останавливать производство. Я не намерен терпеть такие угрозы, так же как не намерены терпеть такие угрозы и наши работники.  

В каждом сообщении указаны имена детей. Работники «Гродно Азота» стали получать угрозы-7

Евгений Дудко, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
В милицию обратился ряд должностных лиц «Гродно Азота» с информацией о том, что на личные мессенджеры им приходят сообщения с угрозами им самим, а также их родным и близким.  

К делу подключился Следственный комитет. В ближайшее время будет дана правовая оценка произошедшему.  

# Предприятия Беларуси # общество # Ромуальд Барсук # Евгений Дудко # Фотофакт

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