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Историко-культурная ценность Минска. В каких парках столицы ведутся ремонтные работы?

19 марта 2024 10:02
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Какие перемены ожидают Минск во дворах, парках и скверах, на центральных площадях, в тихих зонах отдыха и на любимых пляжах? О благоустройстве столицы поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Какие парки и скверы ждут перемены в 2024 году?

Историко-культурная ценность Минска. В каких парках столицы ведутся ремонтные работы?-1

Дмитрий Мартинкевич, заместитель начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Что касается реконструкции Центрального детского парка Максима Горького, практически уже готова проектная документация по реконструкции этого объекта. Планируется привести объекты общественного питания в единый вид, соответствующий статусу парка. Это историко-культурная ценность города Минска. Помимо этого планируется увеличить количество площадок под аттракционы и оборудовать детскую игровую зону. Кроме того, в настоящее время ведутся работы в парке Уго Чавеса. Работы там начаты в марте 2023 года. Сегодня порядка 75 % от объема работ выполнено.

При наступлении благоприятных погодных условий приступаем к устройству пешеходных связей и озеленению самого парка, аттракционы там уже смонтированы. Планируем открыть данный парк ориентировочно к 1 июля 2024 года. Кроме того, в текущем году заметно преобразиться парк имени 50-летия Великого Октября, там работы уже ведутся. Приступили к демонтажу устаревшего оборудования и построек. Кроме того, будет выполнена замена твердых покрытий в этом парке. Будут установлены спортивные зоны и детская игровая зона. В этом году планируем выполнить текущий ремонт парка Павлова. Установить более 100 малых архитектурных форм и отремонтировать лестницы на территории данного парка.

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# Парки Минска # общество # Екатерина Забенько # Дмитрий Мартинкевич

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