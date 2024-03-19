Прямой эфир

Какие лекарства безопасны для беременных и кормящих? Белорусы разработали сервис, который даст ответ

19 марта 2024 09:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новая белорусская разработка – сервис Mama Pharm представила команда Mama Pro и ученые Белорусского государственного медицинского университета. На этом сервисе можно быстро проверить лекарства – уточнить их безопасность и эффективность для беременных, кормящих мам и детей от 0 до 18 лет. Подробнее о проекте рассказала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии основатель проекта Mama Pharm, старший преподаватель кафедры общественного здоровья и здравоохранения БГМУ, врач акушер-гинеколог Диана Мардас.

Какие лекарства безопасны для беременных и кормящих? Белорусы разработали сервис, который даст ответ-1

Диана Мардас, основатель проекта Mama Pharm, старший преподаватель кафедры общественного здоровья и здравоохранения БГМУ, акушер-гинеколог:
Мам всегда интересовало, а точно ли можно этот препарат во время беременности, на грудном вскармливании, можно ли ребенку конкретного возраста. Мы идем мамам и папам навстречу. Помогаем им с этими вопросами разобраться.

Проект – это единое информационное пространство и для врача, и для пациента. Для врача он работает как поддержка для принятия заключения. Когда врач на приеме, ему надо очень быстро свериться, не изменилось ли ничего в инструкции. Это облегчает работу, экономит время.

Мама или папа вводит препарат, и сразу же можно увидеть, совместим ли он с беременностью по триместрам, с грудным вскармливанием. Момент про детей от 0 до 18 – это вообще не имеющая аналогов история.

Какие лекарства безопасны для беременных и кормящих? Белорусы разработали сервис, который даст ответ-4

Диана Мардас:
Ресурс находится в стадии тестирования. IT-компания и кафедра общественного здоровья и здравоохранения объединили свои усилия. Каждую карточку обрабатывают сотрудники кафедры клинической фармакологии. У нас есть многоэтапный режим верификации: заполнение, контроль, итоговый контроль, дальше – рандомный контроль.

Мы работаем на официальных белорусских инструкциях, а не просто взятых откуда-то. Мы сверяемся с Центром экспертиз на предмет изменений, которые там могут быть. Поэтому могу сказать, что ресурс достоверен. Понятно, что мы начинаем его разрабатывать. Через год мы встретимся, и я думаю, расскажу уже о новых результатах, хотя уже сейчас каждый день более 2 000 уникальных пользователей есть на ресурсе.

Как работает обратная связь и сколько препаратов уже есть в базе? Смотрите в видео.

# Беременность и роды # общество # Диана Мардас # Дмитрий Потапович # Александра Каштанова # Юрий Царёв

Другие новости рубрики

Все новости
В МЧС рассказали, как с помощью технологий дистанционного зондирования Земли контролируют пожары и паводки
19 марта 2024 09:01

В МЧС рассказали, как с помощью технологий дистанционного зондирования Земли контролируют пожары и паводки

В Минске и районе с начала года не зафиксировано ни одного случая отравления угарным газом
19 марта 2024 08:03

В Минске и районе с начала года не зафиксировано ни одного случая отравления угарным газом

80 лет назад Красная армия освободила узников лагеря смерти «Озаричи»
19 марта 2024 07:15

80 лет назад Красная армия освободила узников лагеря смерти «Озаричи»

Во Дворце искусств откроется выставка живописи на тему освобождения Беларуси. Вход свободный
19 марта 2024 07:05

Во Дворце искусств откроется выставка живописи на тему освобождения Беларуси. Вход свободный

Видел смерти товарищей, дошёл до Германии и не любил говорить о войне. «Незабытые истории»
19 марта 2024 06:51

Видел смерти товарищей, дошёл до Германии и не любил говорить о войне. «Незабытые истории»

Как научиться прощать искренне? Ответил протоиерей
19 марта 2024 06:32

Как научиться прощать искренне? Ответил протоиерей

Авиарейсов между Минском и Ташкентом станет больше
19 марта 2024 06:24

Авиарейсов между Минском и Ташкентом станет больше

Белорусский Красный Крест выезжает к пенсионерам в рамках инициативы «Начни помогать весной»
19 марта 2024 06:23

Белорусский Красный Крест выезжает к пенсионерам в рамках инициативы «Начни помогать весной»

«Я почти умер!» Что творят «адепты» прав человека на белорусской границе? Обсудили Азарёнок и Реутова
18 марта 2024 20:28

«Я почти умер!» Что творят «адепты» прав человека на белорусской границе? Обсудили Азарёнок и Реутова

В Минске проходят творческую стажировку белорусы зарубежья
18 марта 2024 19:55

В Минске проходят творческую стажировку белорусы зарубежья

Показывать мастер-классы. В каких конкурсах могут принять участие минчане?
18 марта 2024 19:19

Показывать мастер-классы. В каких конкурсах могут принять участие минчане?

Часть деревьев выкорчевана. Как после урагана восстановили пляж на Минском море?
18 марта 2024 19:16

Часть деревьев выкорчевана. Как после урагана восстановили пляж на Минском море?