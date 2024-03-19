Какие лекарства безопасны для беременных и кормящих? Белорусы разработали сервис, который даст ответ

Новая белорусская разработка – сервис Mama Pharm представила команда Mama Pro и ученые Белорусского государственного медицинского университета. На этом сервисе можно быстро проверить лекарства – уточнить их безопасность и эффективность для беременных, кормящих мам и детей от 0 до 18 лет. Подробнее о проекте рассказала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Диана Мардас, основатель проекта Mama Pharm, старший преподаватель кафедры общественного здоровья и здравоохранения БГМУ, акушер-гинеколог:

Мам всегда интересовало, а точно ли можно этот препарат во время беременности, на грудном вскармливании, можно ли ребенку конкретного возраста. Мы идем мамам и папам навстречу. Помогаем им с этими вопросами разобраться.

Проект – это единое информационное пространство и для врача, и для пациента. Для врача он работает как поддержка для принятия заключения. Когда врач на приеме, ему надо очень быстро свериться, не изменилось ли ничего в инструкции. Это облегчает работу, экономит время.

Мама или папа вводит препарат, и сразу же можно увидеть, совместим ли он с беременностью по триместрам, с грудным вскармливанием. Момент про детей от 0 до 18 – это вообще не имеющая аналогов история.