Какие лекарства безопасны для беременных и кормящих? Белорусы разработали сервис, который даст ответ

Новая белорусская разработка – сервис Mama Pharm представила команда Mama Pro и ученые Белорусского государственного медицинского университета. На этом сервисе можно быстро проверить лекарства – уточнить их безопасность и эффективность для беременных, кормящих мам и детей от 0 до 18 лет. Подробнее о проекте рассказала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии основатель проекта Mama Pharm, старший преподаватель кафедры общественного здоровья и здравоохранения БГМУ, врач акушер-гинеколог Диана Мардас.
Диана Мардас, основатель проекта Mama Pharm, старший преподаватель кафедры общественного здоровья и здравоохранения БГМУ, акушер-гинеколог:
Мам всегда интересовало, а точно ли можно этот препарат во время беременности, на грудном вскармливании, можно ли ребенку конкретного возраста. Мы идем мамам и папам навстречу. Помогаем им с этими вопросами разобраться.
Проект – это единое информационное пространство и для врача, и для пациента. Для врача он работает как поддержка для принятия заключения. Когда врач на приеме, ему надо очень быстро свериться, не изменилось ли ничего в инструкции. Это облегчает работу, экономит время.
Мама или папа вводит препарат, и сразу же можно увидеть, совместим ли он с беременностью по триместрам, с грудным вскармливанием. Момент про детей от 0 до 18 – это вообще не имеющая аналогов история.
Диана Мардас:
Ресурс находится в стадии тестирования. IT-компания и кафедра общественного здоровья и здравоохранения объединили свои усилия. Каждую карточку обрабатывают сотрудники кафедры клинической фармакологии. У нас есть многоэтапный режим верификации: заполнение, контроль, итоговый контроль, дальше – рандомный контроль.
Мы работаем на официальных белорусских инструкциях, а не просто взятых откуда-то. Мы сверяемся с Центром экспертиз на предмет изменений, которые там могут быть. Поэтому могу сказать, что ресурс достоверен. Понятно, что мы начинаем его разрабатывать. Через год мы встретимся, и я думаю, расскажу уже о новых результатах, хотя уже сейчас каждый день более 2 000 уникальных пользователей есть на ресурсе.
Как работает обратная связь и сколько препаратов уже есть в базе? Смотрите в видео.