Прямой эфир

В МЧС рассказали, как с помощью технологий дистанционного зондирования Земли контролируют пожары и паводки

19 марта 2024 09:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С помощью этой технологии работники МЧС контролируют температуру торфяников и половодья. Дистанционное зондирование Земли из космоса – уникальный и современный метод мониторинга различных ЧС.

В МЧС рассказали, как с помощью технологий дистанционного зондирования Земли контролируют пожары и паводки-1

Валентина Белодедова, главный специалист отдела мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций РЦУРЧС МЧС Республики Беларусь:
МЧС применяет технологии дистанционного зондирования Земли для мониторинга затоплений в период половодий и паводков, также для контроля пожарной опасности на торфяниках, для обнаружения пожаров природных экосистемах, а также для оценки последствий и масштабов крупных чрезвычайных ситуаций.

В МЧС рассказали, как с помощью технологий дистанционного зондирования Земли контролируют пожары и паводки-4

И хотя за пожарами наблюдают с вышек, с помощью вертолетов и объездов, спутниковые системы дают более точную картинку высокого разрешения.

В МЧС рассказали, как с помощью технологий дистанционного зондирования Земли контролируют пожары и паводки-7

Павел Пресняк, инженер отдела мониторинга и прогнозирования РЦУРЧС МЧС Республики Беларусь:
После облета спутников термальная точка появляется на геоинформационном портале МЧС Республики Беларусь, доступ к которому есть у территориальных органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. После проведения проверки данные термальные точки ставятся в работу.

Подробности в видеоматериале.

# МЧС Беларуси # общество # Валентина Белодедова # Эрика Лаврецкая

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске и районе с начала года не зафиксировано ни одного случая отравления угарным газом
19 марта 2024 08:03

В Минске и районе с начала года не зафиксировано ни одного случая отравления угарным газом

80 лет назад Красная армия освободила узников лагеря смерти «Озаричи»
19 марта 2024 07:15

80 лет назад Красная армия освободила узников лагеря смерти «Озаричи»

Во Дворце искусств откроется выставка живописи на тему освобождения Беларуси. Вход свободный
19 марта 2024 07:05

Во Дворце искусств откроется выставка живописи на тему освобождения Беларуси. Вход свободный

Видел смерти товарищей, дошёл до Германии и не любил говорить о войне. «Незабытые истории»
19 марта 2024 06:51

Видел смерти товарищей, дошёл до Германии и не любил говорить о войне. «Незабытые истории»

Как научиться прощать искренне? Ответил протоиерей
19 марта 2024 06:32

Как научиться прощать искренне? Ответил протоиерей

Авиарейсов между Минском и Ташкентом станет больше
19 марта 2024 06:24

Авиарейсов между Минском и Ташкентом станет больше

Белорусский Красный Крест выезжает к пенсионерам в рамках инициативы «Начни помогать весной»
19 марта 2024 06:23

Белорусский Красный Крест выезжает к пенсионерам в рамках инициативы «Начни помогать весной»

«Я почти умер!» Что творят «адепты» прав человека на белорусской границе? Обсудили Азарёнок и Реутова
18 марта 2024 20:28

«Я почти умер!» Что творят «адепты» прав человека на белорусской границе? Обсудили Азарёнок и Реутова

В Минске проходят творческую стажировку белорусы зарубежья
18 марта 2024 19:55

В Минске проходят творческую стажировку белорусы зарубежья

Показывать мастер-классы. В каких конкурсах могут принять участие минчане?
18 марта 2024 19:19

Показывать мастер-классы. В каких конкурсах могут принять участие минчане?

Часть деревьев выкорчевана. Как после урагана восстановили пляж на Минском море?
18 марта 2024 19:16

Часть деревьев выкорчевана. Как после урагана восстановили пляж на Минском море?

У православных начался Великий пост: к чему он обязывает?
18 марта 2024 19:04

У православных начался Великий пост: к чему он обязывает?