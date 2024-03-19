В МЧС рассказали, как с помощью технологий дистанционного зондирования Земли контролируют пожары и паводки

С помощью этой технологии работники МЧС контролируют температуру торфяников и половодья. Дистанционное зондирование Земли из космоса – уникальный и современный метод мониторинга различных ЧС.
С помощью этой технологии работники МЧС контролируют температуру торфяников и половодья. Дистанционное зондирование Земли из космоса – уникальный и современный метод мониторинга различных ЧС.
Валентина Белодедова, главный специалист отдела мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций РЦУРЧС МЧС Республики Беларусь:
МЧС применяет технологии дистанционного зондирования Земли для мониторинга затоплений в период половодий и паводков, также для контроля пожарной опасности на торфяниках, для обнаружения пожаров природных экосистемах, а также для оценки последствий и масштабов крупных чрезвычайных ситуаций.
И хотя за пожарами наблюдают с вышек, с помощью вертолетов и объездов, спутниковые системы дают более точную картинку высокого разрешения.
Павел Пресняк, инженер отдела мониторинга и прогнозирования РЦУРЧС МЧС Республики Беларусь:
После облета спутников термальная точка появляется на геоинформационном портале МЧС Республики Беларусь, доступ к которому есть у территориальных органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. После проведения проверки данные термальные точки ставятся в работу.
Подробности в видеоматериале.