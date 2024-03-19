Прямой эфир

В Минске и районе с начала года не зафиксировано ни одного случая отравления угарным газом

19 марта 2024 08:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В столице и Минском районе с начала года не зафиксировано ни одного случая отравления людей угарным газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске и районе с начала года не зафиксировано ни одного случая отравления угарным газом-1

Специалисты отмечают, что это достигнуто благодаря своевременному техническому обслуживанию оборудования. Для поддержания его эффективной и безопасной работы это нужно делать ежегодно. Сервисные работы не только обеспечат длительной срок службы, но и надежную и экономичную работу систем отопления с использованием природного газа.

В Минске и районе с начала года не зафиксировано ни одного случая отравления угарным газом-4

Иван Козакевич, инспектор Минского МРО по газовому надзору:
В соответствии с правилами пользования газом в быту техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов осуществляется со следующей периодичностью: газовые проточные водонагреватели и газовое отопительное оборудование – один раз в год, если иное не предусмотрено в руководстве по эксплуатации газоиспользующего оборудования. При этом проводится проверка технического состояния регулятора давления газа при его наличии, если иное не предусмотрено в руководстве по его эксплуатации.

В Минске и районе с начала года не зафиксировано ни одного случая отравления угарным газом-7

Юлия Винокурова, инспектор энергогазинспекции филиала Госэнергогазнадзора по Минску и Минской области:
За несоблюдение периодичности проведения технического обслуживания предусмотрена административная ответственность. Статья 21.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь в виде наложения штрафа до 10 базовых величин.

В Минске и районе с начала года не зафиксировано ни одного случая отравления угарным газом-10

Невыполнение правил и неисправность оборудования может привести к отравлению угарным газом жильцов квартир. Чтобы этого избежать, специалисты рекомендуют установить сигнализатор, который мгновенно предупредит об опасности.

# Правила безопасности # общество

Другие новости рубрики

Все новости
80 лет назад Красная армия освободила узников лагеря смерти «Озаричи»
19 марта 2024 07:15

80 лет назад Красная армия освободила узников лагеря смерти «Озаричи»

Во Дворце искусств откроется выставка живописи на тему освобождения Беларуси. Вход свободный
19 марта 2024 07:05

Во Дворце искусств откроется выставка живописи на тему освобождения Беларуси. Вход свободный

Видел смерти товарищей, дошёл до Германии и не любил говорить о войне. «Незабытые истории»
19 марта 2024 06:51

Видел смерти товарищей, дошёл до Германии и не любил говорить о войне. «Незабытые истории»

Как научиться прощать искренне? Ответил протоиерей
19 марта 2024 06:32

Как научиться прощать искренне? Ответил протоиерей

Авиарейсов между Минском и Ташкентом станет больше
19 марта 2024 06:24

Авиарейсов между Минском и Ташкентом станет больше

Белорусский Красный Крест выезжает к пенсионерам в рамках инициативы «Начни помогать весной»
19 марта 2024 06:23

Белорусский Красный Крест выезжает к пенсионерам в рамках инициативы «Начни помогать весной»

«Я почти умер!» Что творят «адепты» прав человека на белорусской границе? Обсудили Азарёнок и Реутова
18 марта 2024 20:28

«Я почти умер!» Что творят «адепты» прав человека на белорусской границе? Обсудили Азарёнок и Реутова

В Минске проходят творческую стажировку белорусы зарубежья
18 марта 2024 19:55

В Минске проходят творческую стажировку белорусы зарубежья

Показывать мастер-классы. В каких конкурсах могут принять участие минчане?
18 марта 2024 19:19

Показывать мастер-классы. В каких конкурсах могут принять участие минчане?

Часть деревьев выкорчевана. Как после урагана восстановили пляж на Минском море?
18 марта 2024 19:16

Часть деревьев выкорчевана. Как после урагана восстановили пляж на Минском море?

У православных начался Великий пост: к чему он обязывает?
18 марта 2024 19:04

У православных начался Великий пост: к чему он обязывает?

Трансформация ВНС! Как устроено настоящее народное вече, обсудили эксперты
18 марта 2024 18:52

Трансформация ВНС! Как устроено настоящее народное вече, обсудили эксперты