В Минске и районе с начала года не зафиксировано ни одного случая отравления угарным газом

В столице и Минском районе с начала года не зафиксировано ни одного случая отравления людей угарным газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты отмечают, что это достигнуто благодаря своевременному техническому обслуживанию оборудования. Для поддержания его эффективной и безопасной работы это нужно делать ежегодно. Сервисные работы не только обеспечат длительной срок службы, но и надежную и экономичную работу систем отопления с использованием природного газа.

Иван Козакевич, инспектор Минского МРО по газовому надзору:

В соответствии с правилами пользования газом в быту техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов осуществляется со следующей периодичностью: газовые проточные водонагреватели и газовое отопительное оборудование – один раз в год, если иное не предусмотрено в руководстве по эксплуатации газоиспользующего оборудования. При этом проводится проверка технического состояния регулятора давления газа при его наличии, если иное не предусмотрено в руководстве по его эксплуатации.

Юлия Винокурова, инспектор энергогазинспекции филиала Госэнергогазнадзора по Минску и Минской области:

За несоблюдение периодичности проведения технического обслуживания предусмотрена административная ответственность. Статья 21.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь в виде наложения штрафа до 10 базовых величин.