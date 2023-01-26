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Используя VR-очки. Уникальный тренажёр для подготовки спасателей показали на выставке «Беларусь интеллектуальная»

26 января 2023 06:43
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Новости Беларуси. Выставка научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная» продолжает принимать посетителей. Свои разработки демонстрируют ученые, академики, представители учреждений образования и технопарков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Используя VR-очки. Уникальный тренажёр для подготовки спасателей показали на выставке «Беларусь интеллектуальная»-1

Уникальный тренажер для подготовки спасателей с использованием технологий виртуальной реальности здесь представили сотрудники Университета гражданской обороны МЧС. Сценарий максимально приближен к жизни. Находясь в специальном костюме, курсант может взаимодействовать с игровой средой и получать обратную тактильную связь.

Используя VR-очки. Уникальный тренажёр для подготовки спасателей показали на выставке «Беларусь интеллектуальная»-4

Например, ощущать имитацию прикосновений, ударов током и теплового воздействия.

Используя VR-очки. Уникальный тренажёр для подготовки спасателей показали на выставке «Беларусь интеллектуальная»-7

Александр Пивоваров, старший преподаватель Университета гражданской защиты Беларуси:
Уникальность этого тренажера заключается в том, что благодаря совместному использованию костюма,VR-очков и программного обеспечения спасатель выполняет свою боевую задачу и в случае каких-либо ошибок, недочетов, к примеру, если начинает тушение без отключения электричества, получает разряд электрическим током. Если он подходит к очагу пожара, и в зависимости от части тела, которой он подошел, он начинает ощущать этот очаг благодаря небольшим импульсам электрического тока.

Используя VR-очки. Уникальный тренажёр для подготовки спасателей показали на выставке «Беларусь интеллектуальная»-10

Так как я учусь в спортивном вузе, меня заинтересовали разработки здорового питания. Без здорового питания в нашей жизни никуда.

Используя VR-очки. Уникальный тренажёр для подготовки спасателей показали на выставке «Беларусь интеллектуальная»-13

Любой желающий, кто приходит на данную выставку, может найти что-то конкретно по душе для себя в различных направлениях, будь то сфера экологии, например, и заканчивая сферой оборонной промышленности.

Используя VR-очки. Уникальный тренажёр для подготовки спасателей показали на выставке «Беларусь интеллектуальная»-16

Всего на выставке более 400 экспонатов. Познакомиться с достижениями белоруской науки можно до 29 января.

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# Выставки в Минске # общество # Александр Пивоваров # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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