Используя VR-очки. Уникальный тренажёр для подготовки спасателей показали на выставке «Беларусь интеллектуальная»

Новости Беларуси. Выставка научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная» продолжает принимать посетителей. Свои разработки демонстрируют ученые, академики, представители учреждений образования и технопарков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальный тренажер для подготовки спасателей с использованием технологий виртуальной реальности здесь представили сотрудники Университета гражданской обороны МЧС. Сценарий максимально приближен к жизни. Находясь в специальном костюме, курсант может взаимодействовать с игровой средой и получать обратную тактильную связь.

Например, ощущать имитацию прикосновений, ударов током и теплового воздействия.

Александр Пивоваров, старший преподаватель Университета гражданской защиты Беларуси:

Уникальность этого тренажера заключается в том, что благодаря совместному использованию костюма,VR-очков и программного обеспечения спасатель выполняет свою боевую задачу и в случае каких-либо ошибок, недочетов, к примеру, если начинает тушение без отключения электричества, получает разряд электрическим током. Если он подходит к очагу пожара, и в зависимости от части тела, которой он подошел, он начинает ощущать этот очаг благодаря небольшим импульсам электрического тока.

Так как я учусь в спортивном вузе, меня заинтересовали разработки здорового питания. Без здорового питания в нашей жизни никуда.