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«Есть разработки мирового уровня». Игорь Сергеенко посетил выставку «Беларусь интеллектуальная»

22 января 2023 10:04
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Новости Беларуси. «БелЭкспо» в эти дни остается местом притяжения огромного количества белорусов и зарубежных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И не удивительно, ведь здесь проходит масштабная выставка научно-технических достижений отечественных ученых и не только.  

Удалось удивить? Эмоции белорусов о выставке «Беларусь интеллектуальная».  

«Есть разработки мирового уровня». Игорь Сергеенко посетил выставку «Беларусь интеллектуальная»-1

«Есть разработки мирового уровня». Игорь Сергеенко посетил выставку «Беларусь интеллектуальная»-3

«Есть разработки мирового уровня». Игорь Сергеенко посетил выставку «Беларусь интеллектуальная»-5

Более 400 экспонатов от представителей учреждений образования, государственных и частных организаций, предприятия и молодёжи. «Беларусь интеллектуальная» поражает представленными здесь проектами и достижениями в самых разных сферах: искусственный интеллект, IT-технологии, инновационное приборостроение и электротранспорт, разработки в области обороноспособности, экологии, агропромышленного комплекса и медицины. И все это создано руками наших соотечественников.  

«Есть разработки мирового уровня». Игорь Сергеенко посетил выставку «Беларусь интеллектуальная»-8

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:  
Такую выставку периодически нужно проводить. Самое, наверное, сложное – периодичность проведения, чтобы было что показать. Каждый год не будешь демонстрировать одно и то же, нужно идти дальше. Но то, что показано сегодня – и вертолеты, и техника, которая используется, отдельные фрагменты, в наших Вооруженных Силах, – говорит о том, что есть разработки, которые, наверное, мирового уровня. И то, что сегодня было продемонстрировано.  

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# Выставка # общество # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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