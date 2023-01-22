«Есть разработки мирового уровня». Игорь Сергеенко посетил выставку «Беларусь интеллектуальная»

Новости Беларуси. «БелЭкспо» в эти дни остается местом притяжения огромного количества белорусов и зарубежных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И не удивительно, ведь здесь проходит масштабная выставка научно-технических достижений отечественных ученых и не только.

Более 400 экспонатов от представителей учреждений образования, государственных и частных организаций, предприятия и молодёжи. «Беларусь интеллектуальная» поражает представленными здесь проектами и достижениями в самых разных сферах: искусственный интеллект, IT-технологии, инновационное приборостроение и электротранспорт, разработки в области обороноспособности, экологии, агропромышленного комплекса и медицины. И все это создано руками наших соотечественников.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Такую выставку периодически нужно проводить. Самое, наверное, сложное – периодичность проведения, чтобы было что показать. Каждый год не будешь демонстрировать одно и то же, нужно идти дальше. Но то, что показано сегодня – и вертолеты, и техника, которая используется, отдельные фрагменты, в наших Вооруженных Силах, – говорит о том, что есть разработки, которые, наверное, мирового уровня. И то, что сегодня было продемонстрировано.