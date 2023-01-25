3D-принтер в домашних условиях. Что показали на конкурсе «100 идей для Беларуси» в Могилёве?

Новости Беларуси. Топливо из использованной кофейной гущи, васильковая соль и мебель из бумаги. Более 60 молодых новаторов презентовали свои проекты в Могилеве, где прошел областной этап республиканского конкурса «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В свой 12-й сезон турнир вошел с новым организатором – Национальной академией наук. Это позволит молодежному проекту усилить практическую часть. Больше стало и номинаций. Среди новых теперь искусственный интеллект. С теми, кто пока еще грызет гранит науки, но уже толкает прогресс вперед, познакомилась Юлия Мычка.

Иван Попов, учащийся Могилевского государственного политехнического колледжа:

В моих руках умная солнечная панель. Это разработка политехнического колледжа. Уникальность нашей панели в том, что она постоянно следует за солнцем.

Первое и самое эффектное преимущество такой системы – неплохой способ сэкономить бюджет. Разработка дает возможность снизить затраты энергии до 30 %. Продукт с прицелом на экспорт. Больше эффекта от него получат страны с активным солнцем. В успехе своего «детища» молодые разработчики не сомневаются. Впрочем, настроение победителя здесь царит у каждой экспозиции.

Павел Мариненко, заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома:

Дети начинают делать со школы. То, что они сегодня предлагают некоторые проекты, которые, мы понимаем, не будут жизнеспособны, но они пробуют что-то делать. Конечно, их надо поддерживать! Их надо где-то и похвалить, они пробуют создавать что-то новое. Из этого со временем и вырастают новые изобретатели, вырастают новые товары, новые продукты, которыми мы гордимся.

Бобруйские кулибины решили сделать ставку на импортозамещение. Ребята собрали аналог 3D-принтера. Аппарат может не только рисовать, вырезать и выжигать по дереву. При замене бормашины на экструдер он станет серьезным подспорьем для кондитеров и будет способен, например, украшать торты шоколадом. И если на маркетинговых площадках 3D-принтер – удовольствие не из дешевых, то цена бобруйского аналога кусаться не будет.

Олег Балыко, учащийся Бобруйского государственного аграрно-экономического колледжа:

Одна из главных особенностей этого станка от других – его можно собрать из подручных материалов, которые можно найти, в принципе, у любого человека дома.

Учащаяся чаусской школы Елизавета Давыденко идею для конкурса нашла буквально у себя под ногами. В основе проекта – хвойные иголки, а конкретнее – брикеты из них. Вслед за разноцветным живым мхом в интерьерах не менее модными могут стать и зеленые кирпичи из натурального продукта.

Елизавета Давыденко, учащаяся средней школы № 2 Чаусов:

Такие брикеты идеально подойдут для оформления каких-то офисов как минимум, какой-то интерьер. И как шумоизолятор.

«Хвойным» вопросом, но только в другой плоскости, озабочены и конкуренты из Глуска. Ребята хотят спасать хвойные леса от экологической катастрофы – жука-короеда.

Игорь Бородько, заместитель председателя Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Очень интересная идея у ребят: на основе наших трав создать фитоловушки, которые позволят вылавливать наших лесных вредителей.

Юлия Мычка, корреспондент:

Эта идея родилась из увлечения папье-маше. На изготовление такого детского стула ушло 150 яичных лотков. Он абсолютно экологичный и соответствует всем стандартам детской мебели.

Проект «Мебель из бумаги» представлен в номинации «Рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов». Тестировала зеленый стул младшая сестра Сергея. Апробирование детской мебели прошло удачно.

Сергей Радюк, учащийся Центра дополнительного образования детей и молодежи Бобруйска:

Аналогов у этого стула нет, как минимум у нас в Беларуси. Цена такого стула – 30 рублей. Не хотите взять?