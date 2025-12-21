Вопросы безопасности – как на ситуацию в мире смотрят представители Вооружённых Сил Беларуси

Одной из самых обсуждаемых тем недели стало появление «Орешника» в Беларуси. Ситуация складывается так, что мы вынуждены укреплять свою обороноспособность. Это касается как «Орешника», так и размещения ядерного оружия в нашей стране. Вокруг этого ходит много слухов и домыслов. Президент призвал не поддаваться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

При этом хочу вас предупредить. Знаете, многие начали кричать: «Ах, Беларусь поставил под прицел, ах, ядерное оружие». Подробнее. Мы уже наелись этой войны. Еще поколение, как я говорил, не умерло то, которое воевало. Нам эта война не нужна. Наше счастье – в мирной жизни. Мы не хотим больше сидеть в болотах и землянках. Ситуация в мире действительно сложная. Конфликтный потенциал только растет, несмотря на все усилия по разрешению самых сложных вопросов. Та же Украина. На неделе лидеры ЕС договорились выделить Украине 90 миллиардов евро.

Изначально финансирование Киева должно было осуществиться за счет российских резервов. Предполагалось, что Украина получит часть этих средств в кредит, а вернет его после того, когда Россия заплатит репарации. Их размер превышает полтриллиона долларов. Но этим планам не суждено сбыться. Несколько стран ЕС изначально выступали против этого плана. А на последнем заседании сомнения высказала Италия, а главное – Бельгия, где и находится большая часть замороженных российских активов.

Тогда откуда такие ресурсы? Несложно догадаться на самом деле. За все придется платить простым европейцем. А ситуация ухудшается. Каждый пятый житель ЕС рискует столкнуться с бедностью или социальной изоляцией, об этом на неделе предупредил премьер-министр Испании. Он опубликовал статью в Politico, где указал, что около половины европейцев считают жилищный вопрос актуальной и неотложной проблемой. В Европе сокращены инвестиции в строительство, а спрос на квартиры значительно выше предложений. И хотя, подчеркнул премьер, ЕС остается «оплотом ценностей и демократии», но конкретно эти ценности не в состоянии дать людям крышу над головой. Спасибо за честность, господин премьер Испании. Только мы об этом давно знаем. А потому живем по своим правилам, ни на кого не обращая внимание. И что-то да у нас получается.

Продолжим о вопросах безопасности. Кроме Украины, серьезные вызовы исходят и от наших западных соседей. Литва устроила кавардак на границе и вместе с Польшей активно вооружается. Как на происходящее смотрят и реагируют наши Вооруженные Силы, в кулуарах ВНС мы пообщались с теми, кто отвечает за военную безопасность страны.

Ольга Коршун, СТВ:

На Западе нас боятся, говорят, что мы собираемся нападать на наших западных и северо-западных соседей. А что, мы собираемся?

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны Беларуси:

Мы собираемся просто обеспечивать безопасность своей страны. Уже миллион раз было сказано, оговорено и переговорено. Мы ни на кого нападать не собираемся. Мы ни одно государство не рассматриваем в качестве своего противника и совсем готовы жить в мире и обеспечивать взаимную безопасность. При учете наших интересов и соблюдении нашей безопасности. – А как нам тогда рассматривать поведение соседей, которые постоянно наращивают военные мускулы, бряцают натовским оружием наши границы? Для чего?

– Ну, наверное, у них есть какие-то свои политические амбиции. Они стремятся создать условия для того, чтобы доминировать в регионе. Пока у них это не получается.