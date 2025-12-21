Индустриальный потенциал ЕАЭС использован далеко не в полную силу – Лукашенко

Отправимся в Санкт-Петербург, где проходит саммит Евразийского экономического союза. В переговорах участвует и Президент Беларуси. Ожидается, что на этой встрече будет подписано соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Индонезией, которое станет третьим таким документом за год председательства Беларуси в союзе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще летом в Минске Александр Лукашенко назвал цели и задачи евразийской интеграции будущего ЕАЭС-2.0. Это развитие экономических процессов до 2030-го года и вообще на период до 2045-го.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В новой пятилетке усилия стран союза будут сосредоточены на формировании общего пространства кооперационного взаимодействия и активизации процессов технологического развития. Очевидно, что индустриальный потенциал ЕАЭС использован далеко не в полную силу. Уверен, мы готовы к реализации конкретных кооперационных проектов в ключевых отраслях и технологических сферах. Растет интерес со стороны реального сектора экономики, предложенным в рамках ЕАЭС инструментом финансовой поддержки. Второе: сотрудничество в области сельского хозяйства. Нужны решительные шаги, чтобы снизить зависимость от импорта в данной сфере до статистической погрешности. Аграрии стран ЕАЭС могут не только накормить наших граждан, но и способны занять ощутимое место на мировом рынке продовольствия. Требуется настойчивая, жесткая технологическая дисциплина. Третье направление – укрепление транспортно-логистического потенциала. Это одна из сфер для приоритетного взаимодействия с государствами наблюдателями при союзе.

Гармонизация законодательства – результат аудиторской проверки. Одним предложением про часть документов, другим – про наши внутренние инициативы, теперь и на пространстве ЕАЭС. Это либерализация строительного законодательства и развитие туризма, чтобы все жители евразийского пространства могли себя чувствовать как дома. Председательство переходит Казахстану. Это тоже страна – старожил евразийской интеграции.