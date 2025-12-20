Большая забота о маленьких белорусах! Более 600 ребят собрал марафон «Наши дети» в Солигорске

Большая забота о маленьких белорусах. Марафон добра «Наши дети» продолжает путешествие по стране. Каждый ребенок должен ощутить приближение Нового года. И, как известно, в этот период сбываются искренние желания. Сегодня сказочная атмосфера царила в Солигорске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце культуры собрались более 600 ребят. Для них подготовили насыщенную программу: интерактивные площадки, конкурсы, тематические фотозоны, а также флешмоб снеговиков и сказочных героев. Каждый смог поучаствовать в увлекательных викторинах и играх. Конечно, никто не ушел без сладких подарков.

Мне очень понравилось, они очень классно сделали. Дети просто смеются, бегают, веселятся. И нам тоже весело. Все очень классно, мне очень нравится.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

Мы проводим уже традиционно так называемую областную елку. Причем каждый год мы это делаем в разных городах Минской области. У нас есть еще уникальная областная акция – «Единая Минщина – сердце Беларуси», которая проходит в форме автопробега с посещением социальных приютов, детских домов. И в этом году этой акцией будет охвачено 9 районов. Словом, делается все, чтобы каждому ребенку уделить внимание, чтобы он получил заслуженный подарок и на себе ощутил вот этот замечательный праздник – Новый год.

Марафон добра «Наши дети» – добрая ежегодная традиция. Только в Минской области охватить вниманием планируется более 200 тысяч ребят.