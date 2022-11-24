Исполнительница хита «Бульба дэнс»: хочу свой альбом и собрать стадион «Динамо»

Что может объединить белорусских школьников, работников предприятия, милиционеров и многих других? Конечно, бульба. А если это еще и под зажигательную музыку… «Бульба дэнс» – это то, что заставляет двигаться в ритме танца. Соединила это все юная звезда, талантливая певица Ангелина Волкова, которая стала гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. А вместе с ней – композитор Евгений Олейник. Юрий Царев, СТВ:

Песня получилась захватывающая. Не подпевать невозможно, не подтанцовывать тем более. Кто авторы? Расскажи о них.

Ангелина Волкова, исполнительница песни «Бульба дэнс»:

Евгений Олейник, а также Анна Селук. Юрий Царев:

Как пришла идея песни?

Евгений Олейник, композитор:

Идея пришла давно, и она висела в воздухе. Бульба – это же наше все. И написать про нее что-то модное, молодежное, прикольное – вот так получилось, совпали звезды. И музыкальный проигрыш крутой получился, в котором было очевидно, что нужен хиповый танец. Юлия Самусенко, ведущая:

А почему именно такая музыка? Может, что-то особенное вдохновило? Евгений Олейник:

На самом деле исходили из структуры песни. Всегда хочется, чтобы в песне были запоминающиеся не только музыка и слова, но и так называемый хук. Это то, что цепляет. В данном случае это проигрыш и на баянчике там прикольно. Делали ее по всем канонам поп-хита.

Юлия Самусенко:

Ангелина, как проходили съемки? Ангелина Волкова:

Проходило все легко. Правда, была жара, где мы снимали массовку, в Лошицком парке. Все прошло очень весело, быстро, и я даже смогла увидеться с футболистами, которые снимались в моем клипе на стадионе БАТЭ. Юлия Самусенко:

Тебе понравилось, ты получила удовольствие? Ангелина Волкова:

Очень. Я сейчас не могу передать это словами. В тот момент во мне было столько радости, что такое огромное количество участников, мест, где снимали клип. Юрий Царев:

Съемки же длились не два часа, были долгими. Что тебе больше всего запомнилось на съемках? Может, какие-то приколы случались.

Ангелина Волкова:

Да, прикол случился, когда летел дрон, снимал нас, а потом случайно зацепился за дерево и застрял там. Все обошлось без трагических последствий, и дальше продолжили весело снимать клип. Мне запомнилось, как я лезла в грузовик с нашей отборной картошечкой и лично собирала по мешкам, которые мы потом благополучно разделили между участниками. Юлия Самусенко:

Ангелина, поделись своей творческой мечтой. Наверняка, она у тебя есть. Есть какие-то глобальные планы на будущее? Ангелина Волкова:

Я хочу свой альбом, чтобы с этим альбомом я вышла на сольный концерт и собрала, например, стадион «Динамо». Юлия Самусенко:

Мне кажется, все реально. Евгений Олейник:

Вопросов нет. Реализуем.