Новости по тегу #Ангелина Волкова

О новой песне о творческом тандеме и вдохновении пообщались в студии.
Белиссимо! Именно так можно описать новую работу восходящей звезды белорусской сцены Ангелины Волковой. Талантливая певица записала дуэт с итальянским маэстро Рикардо Форези.
«Мы снимали в разных частях Беларуси. Конечно, все красивые места мы не сможем захватить в один клип».
Скорая медицинская помощь, пожарные, школы, университеты снимают видео под песню «Мы сможем все!»
Помните, как мы танцевали под «Бульба-дэнс»? История продолжается. Юная певица Ангелина Волкова вновь собирается объединить всю страну в танце. Как получается создавать хиты и о чем расскажет новая песня? Об этом поговорили с гостьей.
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