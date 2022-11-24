Что в себя должен включить Кодекс о здравоохранении? Качество медуслуг обсудили на круглом столе в Минске

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Один из самых актуальных вопросов – это вопрос качества оказания медицинской помощи. Потому что мы все знаем, что самое главное для любого человека на Земле – это мир и его здоровье. Мы послушаем систему, которая работает, систему Министерства здравоохранения о том, как оценивается качество оказываемой помощи. Мы знаем, что для медицинских работников подходы стали более серьезными. Потому что просто полечиться и полечиться качественно – это две разные вещи.