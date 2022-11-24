Что в себя должен включить Кодекс о здравоохранении? Качество медуслуг обсудили на круглом столе в Минске
Новости Беларуси. Архитектура цифрового здравоохранения без рисков разглашения персональных медицинских данных. Множество аспектов должен сочетать в себе Кодекс о здравоохранении, разработку которого ведут белорусские парламентарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
24 ноября в Минске состоялся обмен мнениями депутатов и практиков. Важно ничего не упустить при подготовке свода законов, направленных на улучшение качества оказания медицинских услуг.
Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Один из самых актуальных вопросов – это вопрос качества оказания медицинской помощи. Потому что мы все знаем, что самое главное для любого человека на Земле – это мир и его здоровье. Мы послушаем систему, которая работает, систему Министерства здравоохранения о том, как оценивается качество оказываемой помощи. Мы знаем, что для медицинских работников подходы стали более серьезными. Потому что просто полечиться и полечиться качественно – это две разные вещи.
Законотворчество всегда должно учитывать изменения, которые переживает общество и такая важная для него сфера, как здравоохранение. Нужна и уникальная система управления качеством медпомощи, которая в полной мере удовлетворяла бы запросы населения.