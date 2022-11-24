Депрессия или просто плохое настроение? Рассказываем, когда стоит задуматься о походе к психотерапевту

Каждый из нас сталкивался с плохим настроением, и это нормально. Однако если такое состояние имеет затяжной характер, то стоит задуматься о походе к специалисту, ведь за обычной хандрой можно не распознать депрессию. Это заболевание должен лечить квалифицированный психотерапевт. У депрессии есть основные и второстепенные признаки. К основным относят плохой сон, потерю аппетита, снижение веса, когнитивную и моторную заторможенность.

Кристина Смольская, психолог, эксперт по эмоциональному интеллекту:

К дополнительным признакам относятся сниженное либидо и апатичность, то есть в течение дня на протяжении двух недель человек чувствует, как правило, апатию, то есть ему лень что-либо делать, у него отсутствуют какие-то желания. Ангедония – это отсутствие удовольствия, то есть человек не может почувствовать удовольствие от чего бы то ни было.

У психического расстройства бывает разная интенсивность. Клиническая депрессия – это состояние, при котором присутствуют все симптомы. С лечением глубокой стадии не стоит бороться в одиночку. Это требует немедленного обращения за медицинской помощью, чтобы врач назначил подходящие медикаменты.

Кристина Смольская:

Если это так называемая экзистенциальная депрессия, то есть если у человека происходили какие-то неприятные стрессовые, расстраивающие его события в течение какого-то периода времени и он впадает в такую депрессию, то здесь можно обойтись и без медикаментозного лечения. Достаточно просто разобраться с внутриличностным конфликтом. Человек на протяжении жизни сталкивается с различными кризисами, из которых ему бывает сложно выходить. И здесь только позитивные мысли не всегда могут помочь.

Важно понимать, что психологические проблемы, связанные с определенным возрастом, вовсе не надуманы: мы все так или иначе с ними сталкиваемся. Главное – помнить, что вы не первый, кто это переживает. С большинством возрастных кризисов вполне можно справиться, в итоге превратив их в продуктивный период жизни. Плохое настроение – это всего лишь плохое настроение, небольшой эмоциональный скачок. Причины могут быть разными: бытовые неприятности, конфликты на работе, проблемы в личной жизни, даже просто плохая погода. В борьбе с унынием все средства хороши.

Анна Мелешевич, семейный и детский психолог, гештальт-терапевт:

Добавлять себе радости немного в жизнь. Например, каждое утро вставать и подойти к зеркалу, улыбнуться. Еще можно окружать себя приятными людьми. Надевать комфортную, теплую, по цвету тоже согревающую одежду. Еще очень важно баловать себя мелочами, не забывать про себя. Любая атмосфера, которую вы видите извне, потому что человек так устроен, у него зрительное восприятие. Все, что мы видим, мозг передает нам импульс и как-то поднимает внутри настроение.

Когда мы подвержены стрессу или чувствуем себя в опасности, наш организм вырабатывает гормон кортизол. Его избыток приводит к истощению организма, усталости и неспособности контролировать эмоции. Если плохое настроение стабильно приходит, создайте свой «набор для расслабления». И доставайте его не только по особым случаям, а каждый день, чтобы заботиться о себе.