Муковозчик порассуждал, как государственным органам стоит вести себя в интернете

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!
Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!
Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
На курсах повышения квалификации спросили у меня об информационной деятельности государственных органов. Точнее, о ее совершенствовании в целях решения актуальных задач общественно-политического развития Республики Беларусь.
Сначала о том, чего, на мой взгляд, не надо делать. Не стоит рассчитывать на «покупку» так называемых ЛОМов (лидеров общественного мнения). Мол, если мы вот этим публичным людям (артистам, например) будем платить, они начнут транслировать нужную нам повестку.
Может, и начнут. А может, и нет. Были в России, если помните, «Идущие вместе», и были у них, как они говорили, «на подсосе» блогер Варламов, артисты Поперечный и Прусикин, журналист Минкин, звезда Земфира. «На подсосе» – значит, на зарплате. На окладе или на постоянных гонорарах. По итогу все признаны иноагентами, все сбежали, все предатели. Некоторые уже и заочно приговорены, даже так.
Каждая встреча с неравнодушными белорусами заставляет думать, что им ответить.
Андрей Муковозчик:
Аналогия тут понятная и простая, ибо если россияне и отличаются от белорусов, то не в этом. А я вот утверждал и буду утверждать: патриотизм на платной основе чреват попросту тем, что человека перекупят. Ибо слаб человек. А денег на Западе больше, чем у нас, потому что они их печатают, а мы нет.
Еще вопрос: бежать ли госорганам за модой, за мейнстримом, за лайками и просмотрами? Думаю, для правильного построения информационной деятельности государственных органов в наших обычных условиях недостатка информации и быстро меняющегося мира вокруг надо руководствоваться, в первую очередь, здравым смыслом.
При выборе, скажем, носителей информации – предпочесть ли «старые газеты» или новые «тиктоки с инстой» – стоит подумать вот о чем. Новости сначала печатали, затем стали подавать заголовками, потом просто проговаривать, наконец – показывать. Это путь от газеты через «телеграм» и «инстаграм» к «тиктоку». То есть глобальная цифровизация ведет всех нас ко все менее критичному восприятию информации, одновременно перегружая ее количеством.
Подробнее в видео.