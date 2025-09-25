Муковозчик порассуждал, как государственным органам стоит вести себя в интернете

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

На курсах повышения квалификации спросили у меня об информационной деятельности государственных органов. Точнее, о ее совершенствовании в целях решения актуальных задач общественно-политического развития Республики Беларусь.

Сначала о том, чего, на мой взгляд, не надо делать. Не стоит рассчитывать на «покупку» так называемых ЛОМов (лидеров общественного мнения). Мол, если мы вот этим публичным людям (артистам, например) будем платить, они начнут транслировать нужную нам повестку.

Может, и начнут. А может, и нет. Были в России, если помните, «Идущие вместе», и были у них, как они говорили, «на подсосе» блогер Варламов, артисты Поперечный и Прусикин, журналист Минкин, звезда Земфира. «На подсосе» – значит, на зарплате. На окладе или на постоянных гонорарах. По итогу все признаны иноагентами, все сбежали, все предатели. Некоторые уже и заочно приговорены, даже так.