Ирина Костевич: «Семья – это не муж и жена. Семья – это когда есть дети»

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты, рассказала о семье. Ольга Коршун, ведущая:

Мы уже с вами обсуждали, что раньше очень маленького ребенка можно было отдать в ясли и идти заниматься работой. Сейчас очередь есть в детский сад, ясли – это понятие не очень распространенное, няня – дорого. У нас делаются шаги в этом направлении, чтобы сделать инфраструктуру нашей страны более готовой, чтобы она приняла женщину не с одним даже ребенком, а с тремя? А мама при этом могла не только быть мамой, потому что современной женщине важно реализоваться в профессии.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты:

Начнем с финального вашего вопроса. Женщины сегодня целеустремленны и хотели бы себя реализовать. Потому что если посмотреть рынок труда, то 40 % женщин с высшим образованием. Для чего-то же они получали это образование, значит хотели реализовать себя в профессии и в карьере. Мы должны женщине помочь себя реализовать как мама. Мы проводили социологическое обследование: 80 % белорусов нацелены иметь семью. Это действительно важно. Но семья – это не муж и жена, семья – это когда есть дети. Нужно помочь женщине реализовать себя в семье и в профессии. Этот баланс – семья и работа – это очень сложно. При этом мы понимаем, что у женщин двойная занятость. На работе и пласт работы, который надо сделать дома (воспитание детей, приготовление пищи, уборка). Это море обязанностей. В два с половиной раза женщина тратит времени на домашнюю работу больше, чем мужчина. Это вызов. Чтобы помочь женщине сбалансировать, мы тоже себе поставили задачу максимально развернуть новое направление, более активно заняться этим – усилить ответственность отцов в воспитании детей. Ольга Коршун:

Амбициозная задача.

Ирина Костевич:

Да. Знаете, опять же глядя на 1990-е, даже на 2000-е, не так уж много увидишь парней, мужчин с колясками. Сегодня мы видим, как активно деток берут папы на футбол, как активно ходят в бассейн, на спортивные секции, на праздники. Мы видим сегодня активную роль отца. Это очень важно. Это направление надо осветить с точки зрения позитива. Это хорошо для детей, для папы, для семьи. Мы уверены, что это позволит укрепить семьи. Ведь есть проблема с количеством разводов, более 30 000 ежегодно разводятся. Это серьезная проблема не только нашей страны. Эта проблема во многих странах Европы, с этим надо бороться. Мы с вами не изменим поздние сроки вступления в брак, возраст 26-28. Мы не поменяем, это уже мировая тенденция, возраст вхождения в брак будет только увеличиваться. А в количестве разводов мы можем притормозить этот процесс. Можно его сделать законодательно. Любое решение, чтобы принимать на государственном уровне, конечно, изучаешь опыт.

Ольга Коршун:

Как в Италии было еще до недавнего времени, что когда супруги разводятся, то муж оставляет жене абсолютно все, что они нажили вместе. Я думаю, что тогда наши мужчины бы задумывались. Ирина Костевич:

Затрагивая Италию, у них и развестись не так-то легко. Около трех лет вы должны жить раздельно, чтобы такое решение уже было выстрадано. Через три года ты уже понимаешь: либо это была ошибка, мы опять живем вместе, все хорошо, либо мы понимаем, что мы разные. Это тоже накладывает серьезный отпечаток на количество разводов. И второе – муж платит алименты жене до того, как она вступит в другой брак. Поэтому это серьезная материальная нагрузка на итальянских мужчин, поэтому прежде они задумываются. Но если смотреть на причины развода, то говорят: не сошлись характером. Раньше (20-30 лет назад) инициатива больше шла от мужчин, сегодня активность по разводам идет от женщин. Потому что женщина стала независимой, в том числе и финансово, самостоятельная. Она понимает, что в любом случае ответственность за детей на ней. Мы все время говорим про гендерное равенство, но в этой ситуации мне не очень нравится. Если бы женщина вела себя так, чтобы количество разводов сокращалось, это было бы хорошо. Но больше всего беспокоят дети. Дети, которые будут расти в неполных семьях. Когда каждый год где-то 25 000 деток переживают развод родителей, для нас это трагедия. Это трагедия для детей, для семьи, для страны. Поэтому с этим надо серьезно работать. Ольга Коршун:

Мы на законодательном уровне не будем принимать никаких решений, чтобы хоть как-то остановить белорусов от разводов? Чтобы они подумали, делать этот шаг или нет.