Ирина Костевич: «Семья – это не муж и жена. Семья – это когда есть дети»
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты, рассказала о семье.
Ольга Коршун, ведущая:
Мы уже с вами обсуждали, что раньше очень маленького ребенка можно было отдать в ясли и идти заниматься работой. Сейчас очередь есть в детский сад, ясли – это понятие не очень распространенное, няня – дорого. У нас делаются шаги в этом направлении, чтобы сделать инфраструктуру нашей страны более готовой, чтобы она приняла женщину не с одним даже ребенком, а с тремя? А мама при этом могла не только быть мамой, потому что современной женщине важно реализоваться в профессии.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты:
Начнем с финального вашего вопроса. Женщины сегодня целеустремленны и хотели бы себя реализовать. Потому что если посмотреть рынок труда, то 40 % женщин с высшим образованием. Для чего-то же они получали это образование, значит хотели реализовать себя в профессии и в карьере. Мы должны женщине помочь себя реализовать как мама. Мы проводили социологическое обследование: 80 % белорусов нацелены иметь семью. Это действительно важно. Но семья – это не муж и жена, семья – это когда есть дети. Нужно помочь женщине реализовать себя в семье и в профессии. Этот баланс – семья и работа – это очень сложно. При этом мы понимаем, что у женщин двойная занятость. На работе и пласт работы, который надо сделать дома (воспитание детей, приготовление пищи, уборка). Это море обязанностей. В два с половиной раза женщина тратит времени на домашнюю работу больше, чем мужчина. Это вызов. Чтобы помочь женщине сбалансировать, мы тоже себе поставили задачу максимально развернуть новое направление, более активно заняться этим – усилить ответственность отцов в воспитании детей.
Ольга Коршун:
Амбициозная задача.
Ирина Костевич:
Да. Знаете, опять же глядя на 1990-е, даже на 2000-е, не так уж много увидишь парней, мужчин с колясками. Сегодня мы видим, как активно деток берут папы на футбол, как активно ходят в бассейн, на спортивные секции, на праздники. Мы видим сегодня активную роль отца. Это очень важно. Это направление надо осветить с точки зрения позитива. Это хорошо для детей, для папы, для семьи. Мы уверены, что это позволит укрепить семьи. Ведь есть проблема с количеством разводов, более 30 000 ежегодно разводятся. Это серьезная проблема не только нашей страны. Эта проблема во многих странах Европы, с этим надо бороться. Мы с вами не изменим поздние сроки вступления в брак, возраст 26-28. Мы не поменяем, это уже мировая тенденция, возраст вхождения в брак будет только увеличиваться. А в количестве разводов мы можем притормозить этот процесс. Можно его сделать законодательно. Любое решение, чтобы принимать на государственном уровне, конечно, изучаешь опыт.
Ольга Коршун:
Как в Италии было еще до недавнего времени, что когда супруги разводятся, то муж оставляет жене абсолютно все, что они нажили вместе. Я думаю, что тогда наши мужчины бы задумывались.
Ирина Костевич:
Затрагивая Италию, у них и развестись не так-то легко. Около трех лет вы должны жить раздельно, чтобы такое решение уже было выстрадано. Через три года ты уже понимаешь: либо это была ошибка, мы опять живем вместе, все хорошо, либо мы понимаем, что мы разные. Это тоже накладывает серьезный отпечаток на количество разводов. И второе – муж платит алименты жене до того, как она вступит в другой брак. Поэтому это серьезная материальная нагрузка на итальянских мужчин, поэтому прежде они задумываются. Но если смотреть на причины развода, то говорят: не сошлись характером. Раньше (20-30 лет назад) инициатива больше шла от мужчин, сегодня активность по разводам идет от женщин. Потому что женщина стала независимой, в том числе и финансово, самостоятельная. Она понимает, что в любом случае ответственность за детей на ней. Мы все время говорим про гендерное равенство, но в этой ситуации мне не очень нравится. Если бы женщина вела себя так, чтобы количество разводов сокращалось, это было бы хорошо. Но больше всего беспокоят дети. Дети, которые будут расти в неполных семьях. Когда каждый год где-то 25 000 деток переживают развод родителей, для нас это трагедия. Это трагедия для детей, для семьи, для страны. Поэтому с этим надо серьезно работать.
Ольга Коршун:
Мы на законодательном уровне не будем принимать никаких решений, чтобы хоть как-то остановить белорусов от разводов? Чтобы они подумали, делать этот шаг или нет.
Ирина Костевич:
Можно идти и законодательно, но мне кажется, прежде всего надо усилить воспитательную работу, популяризация семейных ценностей – это очень важно. Поделюсь с вами, на меня произвела впечатление встреча. Мы встречались в очередной раз с многодетными семьями, на этой встрече было много священников. Один из священнослужителей сказал, что встречался с выпускниками, ребята 10-11 класс. Задал им вопрос: вы хотели бы иметь семью? Все как один сказали: «Да». Они видят себя в получении образования, у них есть настроение получить образование, очень хочется иметь семью. Но убило наповал, когда задал им вопрос: «А вы хотели бы, чтобы в вашей семье были такие же отношения, как у ваших родителей?». И большинство детей сказали, что нет.
Я тоже никогда над этим не задумывалась, но то, что сказал священнослужитель, меня это очень поразило. Это действительно очень важно. Какие отношения будут в семье, поверьте, такие же отношения будут в семье у ваших детей. Потом анализировала то, что сказал священнослужитель, я стала читать, смотреть какую-то литературу. Эксперты утверждают, что разводов в семьях больше в тех, где дети росли в неполных семьях. Поэтому над этим тоже надо серьезно задумываться. Мы пошли в школы, Министерство образования запустило программу «Основы семейной жизни», 9-11 классы изучают пока это факультативно, но это очень важно. Учиться надо всегда, мы же говорим, что образование через всю жизнь. Семейным ценностям учиться надо всегда, потому что на каждом этапе семейной жизни свои вызовы, свои риски. Но именно деткам уже в школе в 9-11 классе надо говорить, как важны семья, любовь, уважение, важны эти отношения в семье: порядочность, честность. Тогда будут счастье и благополучие.
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