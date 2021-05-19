Они устраняют наиболее сложные ЧС в стране и за рубежом. Отряд спецназначения «ЗУБР» отмечает 30-летие

Новости Беларуси. Отряд спецназначения «ЗУБР» 19 мая отмечает свой 30-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он был создан для эффективного реагирования на наиболее сложные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, а также для участия в международных спасательных операциях.

Отряд оснащен современными видами специального оборудования и техники. Службу здесь проходят люди особой закалки. Команда спецназначения – это высококлассные химики, взрывотехники, альпинисты, водолазы и кинологи.

Ну а сегодня лучшие бойцы принимают заслуженные награды.

Почетные грамоты и нагрудные знаки «зубры» получили в торжественной обстановке.

Игорь Зарембо, начальник Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС Беларуси:

30 лет отряд постоянно развивался динамично. Ежегодно у нас появляются уникальные образцы вооружения. Буквально в прошлом году у нас появился вездеход «Шерп», который позволяет значительно расширить спектр выполняемых задач отряда, позволяет проводить поисково-спасательные работы в любых климатических условиях, в любых лесах, болотах.

Мы реализовали международный проект технической помощи на сумму более 300 тысяч евро, приобретено аварийно-спасательное оборудование и приборная база для проведения поисково-спасательных работ и оказания помощи населению.