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Поддержка многодетных, доступность медуслуг, выплаты пенсий и пособий. В Минске обсуждают вопросы социальной сферы страны

19 мая 2021 11:19
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Новости Беларуси. О ситуации в социальной сфере говорят 19 мая в Овальном зале Дома правительства. Перед депутатами выступает вице-премьер Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – доступность медицинских услуг, качество образования, поддержка многодетных семей и ряд других вопросов.

В целом, правительство обеспечило стабильную работу социальной системы. Вовремя и в полном объеме финансируется выплата пенсий, пособий, стипендий. Главное сейчас – не допустить снижения уровня реального благосостояния белорусов.

Поддержка многодетных, доступность медуслуг, выплаты пенсий и пособий. В Минске обсуждают вопросы социальной сферы страны-1

Коснулись и пенсионной тематики. Стоит задача довести уровень средней пенсии по возрасту до 40 % от средней зарплаты.

Встреча продолжается уже несколько часов. У депутатов есть возможность задать вопросы, касающиеся не только социальной тематики, – международное давление и жизнь в условиях санкций, кадровый вопрос и нехватка специалистов, а также закрепление выпускников вузов на первом месте работы. Например, известно, что практику госзаказа в здравоохранении в этой пятилетке намерены расширить.

# Государственная социальная политика # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

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