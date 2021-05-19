Поддержка многодетных, доступность медуслуг, выплаты пенсий и пособий. В Минске обсуждают вопросы социальной сферы страны

Новости Беларуси. О ситуации в социальной сфере говорят 19 мая в Овальном зале Дома правительства. Перед депутатами выступает вице-премьер Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – доступность медицинских услуг, качество образования, поддержка многодетных семей и ряд других вопросов.

В целом, правительство обеспечило стабильную работу социальной системы. Вовремя и в полном объеме финансируется выплата пенсий, пособий, стипендий. Главное сейчас – не допустить снижения уровня реального благосостояния белорусов.