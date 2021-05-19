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Заменить асфальт и построить скейт-парк. С какими вопросами жители Ветки обратились к председателю Гомельского облисполкома?

19 мая 2021 11:45
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Новости Беларуси. Не останавливаться на достигнутом. Ветковский район, один из самых пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, сегодня ищет направления для развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, стратегическая задача, поставленная главой государства, – вывести чернобыльские регионы на качественно новый уровень жизни. Об этом 19 мая говорили и жители Ветки с председателем Гомельского облисполкома Геннадием Соловьем.

Заменить асфальт и построить скейт-парк. С какими вопросами жители Ветки обратились к председателю Гомельского облисполкома?-1

Выездной прием и прямая телефонная линия – отличная возможность из первых уст узнать, какие конкретно улучшения ждут на местах. В Ветке людей заботят вопросы благоустройства и развития инфраструктуры: те проблемы, с которыми они сталкиваются каждый день.

Заменить асфальт и построить скейт-парк. С какими вопросами жители Ветки обратились к председателю Гомельского облисполкома?-4

Например, замена асфальтового покрытия на территории детского сада. Школьники же попросили помочь построить в райцентре скейт-парк. Молодежную инициативу пообещали поддержать – объект появится в Ветке до конца года.

Заменить асфальт и построить скейт-парк. С какими вопросами жители Ветки обратились к председателю Гомельского облисполкома?-7

Павел Силивончик, председатель Ветковского райисполкома:
К сожалению, в данных местах не всегда все видно. Но такие мероприятия дают возможность увидеть, на что нужно сегодня обратить внимание, спокойно доработать и снять эти вопросы.

Заменить асфальт и построить скейт-парк. С какими вопросами жители Ветки обратились к председателю Гомельского облисполкома?-10

Тема молодежного досуга в районе на контроле: недавно здесь открыли мотосекцию. Сейчас рассматривают варианты обустройства трассы для проведения соревнований и мотокроссов.

Заменить асфальт и построить скейт-парк. С какими вопросами жители Ветки обратились к председателю Гомельского облисполкома?-13

Много планов и по возрождению историко-культурных ценностей. В 2021 году планируется приступить к восстановлению усадебного комплекса Халецких в агрогородке Хальч.

# Прием граждан # общество # Геннадий Соловей # Павел Силивончик # Фотофакт

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