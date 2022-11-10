Студенты БГУКИ готовят новогоднее представление. Приглашают всех желающих

Новости Беларуси. Ждать уже не долго, скоро будет елка! Новый год не за горами, поэтому студенты Белорусского государственного университета культуры и искусств решили начать подготовку к нему заблаговременно, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Главный режиссер сказки, которую представят зрителями на праздничной сцене – Александр Вавилов, лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства.

Наталья Карчевская, ректор БГУКИ:

В преддверии нового года мы тоже решили присоединиться к общереспубликанской акции «Наши дети» и подготовить новогоднюю сказку, новогодний спектакль силами наших студентов, куда приглашаем всех желающих. Спектакль готовится под руководством уже опытных мастеров. Там задействованы не только наши студенты, а еще пара выпускников, которые уже являются преподавателями. Всех очень ждем, будет много молодой энергии, много песен, музыки, интерактивное представление перед спектаклем. Очень хорошая, добрая сказка.

Организаторы подготовят сказочные декорации, добавят спецэффектов и покажут завораживающий сюжет. Серию представлений планируют начать с 23 декабря и закончить 7 января. В постановке задействовано порядка 30 студентов. Но это еще не все сюрпризы, которые готовят для зрителей. Наталья Карчевская:

Мы еще рассматриваем вопрос, может быть, мы привлечем наших будущих абитуриентов – это участники детской студии при ансамбле народного танца в государственном ансамбле танца. Мы планируем очередной показ нашего мюзикла «магия»: первый показ состоялся этой весной. И вот сейчас зрители тоже смогут 15 ноября увидеть еще одно представление – это белорусско-китайский проект, поэтому всех очень ждем. Волшебная история о мальчике, который выбирает между добром и злом и проходит через множество испытаний и приключений.

Евгений Зыль, студент БГУКИ:

Я играю необычного, веселого мальчика Ромку, который как-то взял и поссорился со всеми: с друзьями, с бабушкой. На сцене достаточно давно, потому что я учусь в университете культуры на кафедре режиссуры, так что в целом я умею вживаться в роль. Так что уже совсем скоро яркие огни прожекторов зажгутся на этой сцене и подарят волшебство праздничной атмосферы.

Полина Суворова, выпускница БГУКИ:

На сцене прекрасно, сцену я люблю. Впервые в жизни я играю бабушку. Всегда была в преддверии Нового года Снегурочка, злая волшебница, фея, но бабушку я не играла никогда. Молода душой, поэтому в роль бабушки вживаться нужно долго. Кто-то увидит в главном герое себя: мальчика, который любит интернет. Эмоции артистов сцены, несомненно, затронут любого. А еще добавят в жизнь драйва, улыбок и радости в моменте.