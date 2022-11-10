«Что нам, накапливать эти деньги?» Лукашенко подписал указ о повышении размера пенсий

Новости Беларуси. В декабре белорусов ждет очередное увеличение трудовых пенсий. О соответствующем решении 10 ноября заявил Александр Лукашенко. Президент принял с докладом министра труда и социальной защиты Ирину Костевич и других ответственных за сферу чиновников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В повестке не только меры по усилению поддержки пенсионеров, но и возможные пути совершенствования системы социального страхования. Президенту озвучили предложения, как сделать государственную заботу еще эффективнее. Каждую инициативу уже традиционно рассмотрели под призмой реальной необходимости. Пенсии, пособия и другие заботы государства о людях – тема вне времени и обстоятельств. Потому обсудить житейский и одновременно стратегический вопрос социальных ориентиров в свой кабинет Президент пригласил всех курирующих сферу чиновников.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вопрос не самый масштабный, не самый, может быть, важный в плане совершенствования системы управления, но с точки зрения социальной безопасности, социального обслуживания наших людей он очень важный. Тем более он касается ну совсем наших людей. Это люди пенсионного возраста, это люди, относительно попавшие во временную какую-то беду, которым мы должны подставить плечо.

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич с понятным оптимизмом докладывает: Фонд соцзащиты с начала года работает с профицитом. Темп роста доходов на социальные цели выше на 12 % относительно 2021 года. Пенсии и пособия выплачиваются полностью и вовремя, с начала года трудовые пенсии дважды повышались. В этот раз небольшой запас социальных денег тоже без дела лежать не должен, уверен глава государства.

Александр Лукашенко:

Что нам, накапливать эти деньги, складывать в кубышку, особенно сейчас? Поэтому я уже подписал указ об увеличении (хоть немножко) пенсии нашим пенсионерам (подробнее здесь). Молодцы, мелочь, кажется, что за 7 ноября, как вы сообщали, выплатили раньше. Мелочь, но людям приятно, когда они видят, что на два-три, на неделю, чуть раньше, а по графику – так это и приличное время, выплачиваем эти деньги. Это хорошо, в этом плане надо действовать.

Прибавку больше двух миллионов пенсионеров увидят в декабре, с первого числа трудовые пенсии вырастут на 5 %. В денежном выражении выплата в среднем составит 670 рублей, точные суммы рассчитываются индивидуально. Судить, много это или мало – в целом неконструктивно. Поддержку государства оценивать стоит вкупе с усилиями правительства по сдерживанию цен. Сверхзадача общая – социальная справедливость. На это, как показывает практика, Александр Лукашенко идет легко при любой возможности, чего не скажешь о новаторских предложениях чиновников. За этим столом инициативы Президент всегда проверяет дискуссией.